КФС обсудил подготовку тренеров по программам ФИФА

В Бишкеке в Кыргызском футбольном союзе прошла встреча с участием вице-президента КФС Дастанбека Конокбаева и генерального секретаря Медербека Сыдыкова с представителями ФИФА - Юргом Непфером и Гайозом Дарсадзе.

Стороны обсудили сотрудничество в подготовке тренеров по программам ФИФА, а также развитие проектов "Футбол для школ" и "ФИФА - тренеры талантов".

Визит также включал знакомство с новым техническим директором КФС Даниэлем Казакевичем, осмотр работы Национальной футбольной академии и тренировок команд, участвующих в программе "Тренеры талантов".