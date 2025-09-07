Погода
Уругвай, Колумбия и Парагвай вышли на ЧМ-2026

280  0
- Самуэль Деди Ирие
В южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира-2026 стали известны последние три команды, напрямую квалифицировавшиеся на мундиаль: Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Уругвай и Колумбия обеспечили путёвки крупными домашними победами над Перу (3:0) и Боливией (3:0), а Парагвай закрепил место в топ-6 ничьей с Эквадором (0:0). Эти результаты сделали команды недосягаемыми для Венесуэлы, которая уступила Аргентине (0:3).

За тур до финиша квалификации право на межконтинентальные стыковые матчи сохраняют Венесуэла и Боливия, тогда как Чили и Перу потеряли шансы на выход на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, участие примут рекордные 48 сборных. Ранее на турнир напрямую вышли Иран, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Узбекистан, Иордания, Австралия, Бразилия, Аргентина и Эквадор.


Теги:
футбол, чемпионат мира
