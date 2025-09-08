ОДКБ создаст гуманитарный центр для ЧС в Центральной Азии

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил о создании гуманитарного центра для координации реагирования на чрезвычайные ситуации в Центральной Азии

Решение было принято на 16-м заседании Координационного совета по ЧС ОДКБ, где обсуждалось совершенствование системы реагирования на природные и техногенные катастрофы, а также использование сил Коллективных сил оперативного реагирования.

Рассмотрен важный вопрос создания гуманитарного центра реагирования на чрезвычайные ситуации в Центральноазиатском регионе, - подчеркнул Семериков.

Центр будет работать на долгосрочной основе, усиливая взаимодействие стран-членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, включая ситуации, связанные с военными действиями. Инициатива отражает растущие риски в регионе, подверженном землетрясениям, наводнениям и трансграничным техногенным авариям.