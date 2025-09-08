Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

ОДКБ создаст гуманитарный центр для ЧС в Центральной Азии

201  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил о создании гуманитарного центра для координации реагирования на чрезвычайные ситуации в Центральной Азии

Решение было принято на 16-м заседании Координационного совета по ЧС ОДКБ, где обсуждалось совершенствование системы реагирования на природные и техногенные катастрофы, а также использование сил Коллективных сил оперативного реагирования.

Рассмотрен важный вопрос создания гуманитарного центра реагирования на чрезвычайные ситуации в Центральноазиатском регионе, - подчеркнул Семериков.

Центр будет работать на долгосрочной основе, усиливая взаимодействие стран-членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, включая ситуации, связанные с военными действиями. Инициатива отражает растущие риски в регионе, подверженном землетрясениям, наводнениям и трансграничным техногенным авариям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450337
Теги:
Иссык-Кульская область, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  