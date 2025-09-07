Кыргызский футбольный союз обсудил сотрудничество с ФИФА

Вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков встретились с региональными техническими консультантами ФИФА Юргом Непфером и Гайозом Дарсадзе.

В ходе встречи обсуждались подготовка тренеров по программам ФИФА, а также реализация проектов "Футбол для школ" и "ФИФА - Тренеры талантов". Основной целью визита стало знакомство экспертов с новым техническим директором КФС Даниэлем Казакевичем и обсуждение планов развития технического направления Союза.

Представители ФИФА также посетили Национальную футбольную академию и тренировки команд, участвующих в программе "Тренеры талантов".