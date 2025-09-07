Президент Садыр Жапаров осмотрел автовокзал в городе Балыкчы после ремонта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров осмотрел автовокзал в городе Балыкчы после капитальной реконструкции, сообщает пресс-служба президента КР.

Автовокзал построен в 1970-х годах.

Долгие годы он находился в частной собственности. В апреле 2025 года автовокзал был принят на баланс управления муниципальной собственности мэрии города Балыкчы.

Позже началась его полная реконструкция. Были отремонтированы все помещения. В автовокзале функционирует гостиница для пассажиров и общежитие для сотрудников. Благоустроена прилегающая территория.

Глава государства осмотрел современный зал ожидания, помещения для водителей и обслуживающего персонала, диспетчерскую.

Здесь же Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями, выслушав их предложения и обращения, в том числе по вопросам строительства детского сада, мечети и других социальных объектов.

Далее мэр Балыкчы Баатырбек Жантаев рассказал Президенту Садыру Жапарову о проводимой работе по благоустройству города. В том числе обновление арки на въезде в город и перенос рыбного рынка для устранения заторов на кольцевой дороге. Для этого будет построен современный рынок, где будут созданы комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей.