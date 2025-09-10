"Международное право мертво". Зачем Мирзиёев призвал усилить голос ШОС

Президент Узбекистана призвал усилить голос ШОС, потому что международное право мертво, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. Организация, по его словам, способна нивелировать кризис доверия в мире, о котором говорил в своем выступлении на саммите в китайском Тяньцзине Шавкат Мирзиёев. В отличие от существующей системы однополярного доминирования Запада, ШОС предоставляет своим членам равноправный доступ к обсуждению проблем.

В интервью Podrobno.uz политолог привел некоторые примеры. Он убежден, если бы международное право было живо и было реально действующим инструментом, мир не увидел бы ситуации, подобной той, что разворачивается в секторе Газа. Конфликт он назвал геноцидом палестинцев.

"В некоторых вопросах международное право мертво. Если бы оно было живо и было бы реально действующим инструментом, мы не видели бы трагедию, которая происходит на наших глазах в Газе, где идет геноцид палестинцев. Только в этих условиях можно видеть ситуацию, когда две ядерные страны – Израиль и США – производят активную бомбардировку ядерных объектов суверенной страны, я имею в виду Иран. Мир разбалансирован, отсутствует архитектура глобальной безопасности, которая могла бы удерживать от эскалации конфликтов те или иные страны", – говорит Эргашев.

По его словам, мир действительно находится в кризисе доверия. Он происходит на фоне нависшей угрозы глобальной экономике и цепочкам поставок в связи с односторонними действиями ряда стран. Узбекистанский лидер на саммите отметил именно это, обращает внимание политолог.

"Кризис доверия происходит в условиях, когда на ту или иную страну можно наложить тысячи санкций и при этом большая их часть носит односторонний и нелегитимный характер", – объясняет эксперт.

Эргашев отметил, что ШОС, объединяющая страны с половиной населения мира и более трети глобального ВВП, становится ключевой платформой для равноправного диалога. В условиях, когда западные институты теряют доверие, Организация предлагает реальную альтернативу существующей системе глобального управления.

"Голос ШОС становится все более сильным, ясным, согласованным. А значит, и голос Узбекистана в этом общем хоре евразийских стран слышен, и инициативы Узбекистана тоже являются вкладом в формирование новой глобальной финансовой и экономической системы, глобальной архитектуры безопасности. Узбекистан высоко ценит площадку ШОС как возможность активного участия в глобальных процессах", – обращает внимание он.

То, что Организация трансформировалась из регионального объединения в глобальную платформу, является одним из важных итогов саммита в Тяньцзине, отмечает спикер. Также успехом встречи он называет подписание соглашений по "зеленой" экономике, ИИ и транспортной логистике.

Особое значение имели встречи президента Мирзиёева с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждались проекты строительства АЭС, газового сотрудничества и железнодорожного коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан. С Китаем подписано более 10 соглашений – от фитосанитарного контроля до космических программ.

"И все это на фоне того, что мир находится в настоящее время в эпохе глобальной геополитической турбулентности. Происходит слом прежней однополярной системы, доминирования Запада во главе с Соединенными Штатами. И на наших глазах происходит усиление "не Запада", который меняется и растет, который начинает осознавать, что сформированная за предыдущие столетия система уже не работает в новых условиях", – уверен Эргашев.

По мнению политолога, саммит в Тяньцзине стал главным международным событием 2025 года. Он подтвердил смещение глобального центра влияния в сторону Евразии, которая уже сама становится глобальным центром развития и инноваций во всех сферах.