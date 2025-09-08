Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

"Из-за ИИ, похоже, придется пересматривать саму методику преподавания"

216  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что "бесконтрольная экспансия искусственного интеллекта" несет в себе риски для системы образования, противопоставить им можно только живое общение ученика и педагога. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Пока я вижу риски и очень большие риски. О чем говорят сами учителя: учитель присылает задания, если ученик толковый, то автоматически переправляет задание искусственному интеллекту и автоматически пересылает учителю его ответ", - сказал Фадеев.

По его словам, в университетах "сплошь и рядом пишут курсовые работы и даже дипломы не только с использованием искусственного интеллекта, а просто искусственный интеллект пишет". "Похоже, придется пересматривать саму методику преподавания, двигаясь по пути как можно большего контакта учителя и ученика, преподавателя и студента, в том числе для оценки знаний ученика или студента", - сказал Фадеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450352
Теги:
Россия, Искусственный интеллект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  