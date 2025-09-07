Погода
Русский дом приглашает принять участие в "Чистых играх" в Бишкеке

- Светлана Лаптева
В Бишкеке, в парке "Карагачевая роща" пройдут "Чистые игры". Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора в городах, сёлах и на природе. Участвовать в играх может любой желающий.

Когда: 13 сентября, 2025 г., сбор участников – с 11:00

Где: парк "Карагачевая роща"

Кто: любой желающий, вне зависимости от возраста и рода деятельности (команды формируются на месте перед стартом, до 4 человек в одной команде)

Регистрация (индивидуальная) обязательна: https://cleangames.org/game/bishkek_2025_1

Организаторы обеспечат участников инвентарем, необходимым для уборки, а также напоят чаем.

"Чистые игры" проходят 11-й год подряд. Кыргызстан участвует в проекте с 2023 года. Помимо сбора и сортировки мусора участникам предлагается решить экологические задачи. Победителем соревнований становится команда, собравшая больше всего мусора и выполнившая задания. В 2024 г. в играх приняли участие почти 200 тысяч человек, собравших более 4400 тонн мусора.

Акция в Кыргызстане проходит при поддержке Русского дома в Бишкеке.


