В Бишкеке обсуждают продвижение русского языка в республиках бывшего СССР

- Светлана Лаптева
В Бишкеке проходит региональная конференция российских соотечественников из ближнего зарубежья. Форум посвящён теме защиты наследия Победы, вопросам сохранения истории, культуры, традиций и преемственности поколений.

Важное место занимает тема продвижения русского языка в республиках бывшего Советского Союза, вопросы консолидации российской общины за рубежом и защите прав соотечественников.

Посол РФ Сергей Вакунов высоко оценил деятельность организаций российских соотечественников в Кыргызстане. Организации плотно интегрированы в жизнь страны, ее историю и культуру, считает дипломат. Но при этом соотечественники сохраняют русский язык и российскую культуру. Им принадлежит заметный вклад в сохранение российского культурного наследия, продвижение российского образования, традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул глава дипмиссии.

По его словам, Москва в соответствии с концепциями внешней политики и гуманитарной политики за рубежом наращивает усилия, направленные на содействие своим диаспорам. Посольство и Русский дом оказывают содействие выходцам из нашей страны в сохранении общероссийской культурной идентичности. Дипломаты помогают укреплять координационные структуры, защищать права и интересы соотечественников.

Соотечественники и местные жители активно присоединились к празднованию юбилея Победы, они участвовали в различных акциях, приуроченных к этому празднику. Отрадно, добавил посол, что всё сильнее себя проявляет молодое поколение, особенно в сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

Дипломат передал слова благодарности руководству страны за создание благоприятных условий для деятельности организаций российских соотечественников и помощь в проведении различных мероприятий.

https://russkiymir.ru/news/339372/


