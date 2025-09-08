MAX'а бояться - в Россию не ездить

Частичная блокировка самых популярных мессенджеров значительно осложнила жизнь и самим россиянам, а ещё больше – работающим в России кыргызским мигрантам. Мало того, что неудобно теперь связываться с родными и близкими, оставшимися в Кыргызстане, так ещё и пугают новым мессенджером, рассказывая о нём всякие ужасы… Попробуем разобраться.

Итак, в России примерно с середины августа ограничили аудио- и видеозвонки в WhatsApp и Telegram. Официальная причина – борьба с терроризмом и мошенничеством. Мошенники используют иностранные номера для обмана граждан и выманивания у них крупных денежных сумм, экстремисты же втягивают не особо сознательное население в наркоторговлю, подготовку терактов и прочие, мягко говоря, "неприятности".

Некоторые эксперты утверждают, что дело совсем в другом. Что российские власти таким образом сделали очередной решительный шаг к усилению государственного контроля (особенно - за иностранцами-мигрантами и всем, что с ними связано).

В качестве замены "недружественных" платформ в России сейчас активно внедряется местный, национальный мессенджер МАХ. Это российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам – от заказа такси до работы с национальной системой платежей. В ближайшее время в России планируется продавать телефоны с уже встроенным МАХ"ом. Туда, в МАХ, переходят сейчас все и всё.

Когда что-то усиленно рекламируется и вроде как ненавязчиво навязывается – это всегда настораживает до испуга и полного отторжения. Масло в огонь подливают и некоторые специалисты в области программирования, которые рассказывают про МАХ как систему, призванную держать под колпаком всё российско-белорусское население, включая временно проживающих на территории мигрантов. Особенно мигрантов. "Товарищ майор", дескать, через МАХ день и ночь будет следить за каждым шагом и каждым чихом приезжего из Центральной Азии – со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями.

Как бы там ни было, а скачать и установить МАХ всё-таки придётся. Не только гражданам РФ, но и мигрантам тоже. И придётся даже не из опасения штрафов и депортации. Просто без этого приложения совсем скоро выжить в Российской Федерации будет весьма проблематично. Общаться с близкими за рубежом МАХ не поможет (во всяком случае пока он доступен только для российских и белорусских телефонных номеров). Но очень поможет получить доступ к порталу "Госуслугам" (в "Госуслуги" совсем скоро вообще нельзя будет войти иначе, только через МАХ). А без "Госуслуг" любой житель России как без рук, без ног и без головы вместе взятых. Этого мигрантам объяснять не надо.

Доступ к СНИЛСу (страховому номеру индивидуального лицевого счёта) – это тоже туда. Подписание документов при помощи электронной подписи, оплата пошлин и штрафов, любые обращения в госорганы, использование мессенджера в качестве цифрового удостоверения личности – и это тоже вот-вот будет в МАХ. А ещё чуть-чуть – и только через МАХ. Без вариантов.

А вот теперь – собственно про опасности, которые таит (или не таит) в себе новый мессенджер. О них мы решили поговорить с генеральным директором агентства "Социальные сети" Денисом Тереховым.

- Правда ли, что этот разработанный VK по заказу Минцифры мессенджер при установке без разрешения пользователя интегрируется сразу во все функции смартфона, работая как агрессивная шпионская программа и считывая все данные, хранящиеся в телефоне?

- МАХ, как и любые другие мессенджеры, запрашивает только те разрешения, которые критически важны для корректной работы приложения: доступ к контактам необходим для общения, к микрофону и камере – для совершения видеозвонков, к хранилищу – для отправки файлов и т.д. Если сравнить с другими популярными приложениями, у WhatsApp 85 разрешений, у Telegram – 71, у МАХ – 63.

- Говорят, что МАХ с использованием возможностей искусственного интеллекта будет оформлять "доносы" на пользователей за использование VPN-сервисов и чтение экстремистских материалов…

- Ложное утверждение, которое равноприменимо к любым мобильным приложениям – как иностранным, так и российским. В России де-факто у большинства граждан установлены (и активно используются) приложения, созданные государственными организациями и компаниями – Сбер, ВТБ, те же "Госуслуги" и пр. При этом никаких прецедентов, свидетельствующих о фактах внедрения в них ИИ в целях оформления "доносов" и подобной деятельности, не было.

В общем, отслеживать каждый ваш взгляд "не туда" МАХ не будет. Даже если очень захочет. Он и создан больше не для слежки, а для упорядочения всего разрозненного и приведения его к общему знаменателю. Так что, если вы в России – щарахаться от него не стоит. Он вам ещё пригодится.

Что будет с международными мессенджерами и когда наладится полноценная связь с "нормальным", неэкстремистским и немошенническим зарубежьем, - покажет время.