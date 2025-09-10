Рахматилла Амиров много лет делает Бишкек красивее без всяких наград

В Кыргызстане все чаще звучат слова благодарности в адрес тех, кто организует экологические акции. Посадили деревья, убрали мусор и вот уже им грамоты, фотографии и репортажи. Одному такому активисту даже подарили автомобиль за уборку мусора на берегу Иссык-Куля. Но есть люди, чей труд не ограничивается одноразовыми акциями, он длится не день и не неделю, а годы. Они тихо и незаметно делают мир вокруг красивее, не ожидая в ответ ни аплодисментов, ни наград. Один из таких уникальных людей - Амиров Рахматилла. Ему 63 года, и вот уже почти 10 лет он самостоятельно выращивает целую клумбу в Бишкеке. Почти 300 квадратных метров муниципальной земли, превращенные в уголок красоты, составляют гибискусы, вьюнки, лилии и так далее. При этом все расходы оплачивается из собственного скудного кармана.

История этого человека заслуживает отдельного внимания. Вот уже четверть века он работает экспедитором и продавцом газет, и жизнь распорядилась так, что последние четыре года его единственным домом стал небольшой киоск. Газеты привозят около полуночи, он принимает их, а уже в пять утра снова начинает раздавать. Жить где-то отдельно для него давно стало невозможным, так как своего жилья у Рахматиллы нет уже больше 20 лет.

Все это время он ютился на съемных квартирах, пока пожар и долги не заставили его ночевать прямо на рабочем месте.

В 2018 году на Ошском базаре, где он собирался открыть второе торговое место, случился крупный пожар. Все, что копилось годами, сгорело за одну ночь. Позже еще один пожар частично уничтожил его нынешний киоск, где он проживает. С тех пор долги в размере около 20 тысяч долларов не дают ему возможности встать на ноги.

"После пожара я не могу оправиться. Долги большие. А тут еще и газетный рынок возле "Вечерки" собираются сносить. Я совсем растерян", – признается он.

Но жизнь Рахматуллы – это не только газеты и тяжелый труд. Как уже выше говорилось, уже 10 лет он увлечен цветоводством и все за собственный счет. За весь период цветоводства это составило около 100 тысяч сомов.

"В детстве у нас возле дома всегда росли цветы. С тех пор я люблю за ними ухаживать", – говорит он.

Его труд заметили: в 2020 году сотрудники "Зеленхоза" вручили ему благодарственное письмо и хозинвентарь. Но, по словам самого Рахматуллы, главная награда – это красота, которую он создает своими руками.

С супругой развелись, дочка живет отдельно с мужем и детьми в съемной квартире. У Рахматуллы есть 10-летние внуки-двойняшки – мальчик и девочка.

"Я пообещал им подарить планшеты, но пока не получается. Они дни считают", – улыбается он, хотя в глазах видна тоска.

Сегодня Рахматулла работает не только на газетном рынке – подрабатывает дворником, экспедитором. Но силы с возрастом уходят. Охранником в 63 года уже не берут, а другого варианта он не видит.

"Мне бы долги закрыть… А жильё – это второстепенное", – говорит он, хотя на самом деле уже четвёртый год живёт без крыши над головой.

История Рахматиллы Амирова - это история человека, который не ждёт помощи от государства, но своим трудом и настойчивостью доказывает, что он достоин поддержки. Настало время, чтобы власть и общественность увидели и оценили таких людей. Мы надеемся, что не останется без внимания и герой нашего материала.

Редакция VB.KG готова предоставить контакт Амирова Рахматуллы всем, кто захочет оказать помощь.