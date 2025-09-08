Торобеков: Преграды неизбежны, но искренняя преданность делу ведёт к успеху

Его детство прошло в Кара-Суйском районе Ошской области, где на школьных концертах он впервые взял в руки бубен и запел народные песни. Тогда он ещё не знал, что музыка станет делом всей его жизни. Сегодня Чырмаш Торобеков - народный артист Кыргызстана, солист Национальной филармонии, лауреат международных конкурсов и участник десятков гастролей по всему миру. Его голос звучал в Турции, Венгрии, Китае, Швейцарии и на самых престижных сценах страны. Но за каждой победой стоит огромный труд, верность профессии и безграничная любовь к искусству.

- Вы начали творческий путь ещё в студии при Национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Какие воспоминания сохранились о тех годах?

- В 1990 году я окончил школу. Ещё в школьные годы активно занимался музыкой: пел на концертах в колхозах и совхозах, играл на бубне, участвовал в районных и областных конкурсах, где неоднократно занимал призовые места.

После окончания школы он поступил в студию при Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, где в течение двух лет изучал основы вокала и впервые по-настоящему открыл для себя мир оперы. Считаю, что мне очень повезло. Я имел возможность работать с народными артистами СССР и начал исполнять классику. Моим педагогом стал оперный певец, тенор, заслуженный артист Кыргызстана Аманбек Нуртазин.

Затем последовала служба в армии, после которой я вернулся к учёбе и продолжил занятия уже у народного артиста СССР Токтоналы Сейталиева, окончив студию в 1993 году.

В консерватории предусмотрен урок итальянского языка. За время учёбы мы не всегда успеваем овладеть им в совершенстве, но учимся читать на итальянском. При этом стараемся понять смысл каждого музыкального произведения, ищем переводы в интернете и максимально вживаемся в образ, чтобы передать его слушателям.

В том же году в Бишкеке усилиями известного композитора Муратбека Бегалиева была открыта Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова. Первоначально я собирался поступать в консерваторию Казахстана, но по совету Токтоналы Сейталиева подал документы в новую консерваторию на родине.

Моим наставником стал народный артист Кыргызской ССР, профессор Марлен Темирбеков, возглавлявший кафедру. Именно он сыграл ключевую роль в моём становлении как оперного певца. Под его руководством я занимался семь лет. Несмотря на то, что в консерваторию принимали, как правило, только выпускников музыкальных училищ, а у меня за плечами была лишь двухгодичная студия, меня приняли с условием прохождения подготовительного курса.

На четвёртом курсе моё исполнение услышал Герой Кыргызской Республики, народный артист СССР Асанхан Джумахматов. Он сказал, что сделает из меня артиста высокого класса. Я начал исполнять партии под аккомпанемент симфонического оркестра, что стало важным этапом профессионального роста.

Позднее я был принят на работу в Кыргызскую национальную филармонию имени Токтогула Сатылганова, где продолжил творческую карьеру.

- Ваша карьера связана с гастролями по разным странам мира. Какое выступление за границей запомнилось больше всего?

- Мне довелось побывать во многих странах мира. Особенно запомнился 1999 год, когда я был приглашён солистом в проект "Великий шёлковый путь". В составе небольшого, но мощного оркестра численностью около 90 музыкантов мы выступали в разных государствах. По традиции, если знали язык страны пребывания, обязательно исполняли одну из её национальных композиций, что всегда находило живой отклик у слушателей.

Одним из самых трогательных моментов стала поездка в Швейцарию. Там я исполнил песню Керима Турапова "Туулган жер" (широко известную под названием "Апам жапкан нанды сагынам"). В зале находилось около 200–300 человек. Сцена была расположена очень близко к зрительским рядам, и во время исполнения я неожиданно почувствовал, как по щеке скатилась слеза. Несколько зрительниц заметили это и после концерта подошли спросить, что меня так растрогало. Переводчице оказалось непросто объяснить, что такое тандыр и как в нём мамы пекут ароматные лепёшки. В итоге получилось, что публика решила: певец соскучился по "печеньям, которые пекут мамы". Но на самом деле это была тоска по родине, по дому и по детским воспоминаниям.

Особое место в моём творческом пути занимают гастроли с народной поэтессой Кыргызстана Менди Мамазаировой в Стамбуле. Концерт был посвящён юбилею выдающегося поэта Жолона Маматова. Там я исполнил его проникновенные произведения "Издейм сени", "Кусалык", которые всегда находили глубокий отклик у публики.

- В 2003 году вы стали лауреатом международного конкурса в Астане. Что для вас значила эта победа?

- Это мечта каждого начинающего вокалиста - обязательно участвовать в международном конкурсе. Такие конкурсы становятся отличной лестницей для будущей карьеры. Я принимал участие в этом конкурсе дважды: первый раз вернулся дипломантом.

Речь идёт о Международном конкурсе вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой, который проходил в Астане. Программа конкурса предусматривала исключительно классические произведения. Разрешалось исполнить один романс или одну песню на родном языке участника. За дирижёрским пультом стоял советский и российский дирижёр родом из Казахстана Фуат Мансуров.

На конкурсе я исполнил арию Жермона из оперы Джузеппе Верди "Травиата" и арию из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан". С волнением ждали результатов, и в итоге я стал лауреатом, заняв третье место. Конкурс завершился гала-концертом с симфоническим оркестром, что стало важным этапом в моей карьере.

- В 2008 году вы получили звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики", а в 2022 - "Народный артист". Как изменилось ваше восприятие сцены и профессии за эти годы?

- Моя карьера началась в начале 2000-х годов. С самого начала я неустанно трудился, часто выезжал в командировки и старался максимально распространять кыргызскую культуру по всему миру. Каждое выступление для меня было не просто работой, а возможностью представить нашу музыку и традиции на международной сцене, донести до слушателей красоту кыргызского вокального искусства и национальных мотивов.

Особенно запомнился 2008 год, когда во время проведения Олимпийских игр в Китае я совершил свой второй визит в Пекин. В этом гастрольном туре вместе со мной выступали народный артист Кыргызстана Эркин Касымов и ныне солистка театра Volkstheater Rostock в Германии Джамиля Раимбекова. Выступления прошли с большим успехом, и атмосфера международного фестиваля оставила незабываемые впечатления.

После этой поездки мне было присвоено звание Заслуженного артиста Кыргызстана. Решение о награждении принималось профильными органами власти и комиссией по государственным наградам, которые учитывали все достижения и вклад в развитие национального искусства. Это признание стало для меня огромным воодушевлением и стимулом работать ещё усерднее, совершенствовать своё мастерство и делиться им с публикой.

В 2022 году я удостоился высшей награды в области искусства - звания Народного артиста Кыргызстана. Это звание символизирует признание не только моих профессиональных заслуг, но и вклада в культуру страны. Оно является вершиной творческого пути для любого артиста.

В любой профессии, особенно в искусстве, встречаются недоброжелатели и люди, завидующие успеху. Но все препятствия можно преодолеть талантом, упорством и искренней преданностью делу. Я всегда считал, что главное для артиста - это любовь к своему делу, уважение к публике и стремление к совершенству. Именно эти ценности помогли мне строить карьеру, радовать зрителей и оставаться верным своей творческой миссии.

- Вы более 20 лет работаете солистом Национальной филармонии. Что для вас значит эта сцена?

- Сцена для нас священна. Работа для артиста - это второй дом, место, где рождается искусство и где живёт душа музыканта. Даже с почтенным возрастом человек не перестаёт петь, ведь музыка не знает времени, а голос остаётся инструментом самовыражения на всю жизнь. Именно на сцене я получил все свои звания Заслуженного и Народного артиста Кыргызстана своим голосом, своим талантом и преданностью искусству.

- Какие произведения вам ближе всего исполнять – национальную классику, мировую оперу или современные постановки?

- Я исполняю композиции в жанрах классика, кыргызская классика и ретро-песни, а также эстрада. Классика требует строгой техники, идеальной интонации, правильного дыхания и полной эмоциональной отдачи. Переключиться на эстраду непросто, голос и манера подачи совершенно другие. Каждый жанр требует мастерства, опыта и полного погружения.

- Ваша профессия требует большой дисциплины и постоянной работы над собой. Что помогает вам сохранять голос и форму столько лет?

- Одно из главных правил для певца - не нервничать, потому что сильный стресс может повлиять на голос: он либо садится, либо звучит не так, как нужно. Поэтому перед выступлением мы стараемся поднять себе настроение. Голос также нужно беречь: избегать холодного, семечек и всего, что может спровоцировать ангину.

Перед концертом важно хорошо подкрепиться, так как на сцене уходит огромное количество энергии.. Однажды у меня был трёхчасовой концерт с оркестром, и к концу я почувствовал, что голос сел. В этот момент я включил головной резонатор и смог продолжить выступление, сохранив звучание и эмоциональную отдачу.

- Что для вас самое главное в преподавательской деятельности?

- Как преподаватель я работаю уже более 10 лет. Начинал в консерватории, затем продолжил в Кыргызском национальном университете культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, где, к сожалению там были низкие зарплаты. Шесть лет я посвятил Центральной детской музыкальной школе имени П. Ф. Шубина, а сейчас преподаю в частной школе.

Если я вижу талантливого ученика с хорошим голосом, никогда не оставляю его без внимания, продолжаю развивать его способности, ведь у него может быть большое будущее. Особенно обидно, когда ставишь голос ученику, а он уезжает за заработком за границу. Но, как говорится, семью тоже нужно кормить, и это тоже часть жизни. Для меня важно передать ученикам не только технику, но и любовь к музыке, вдохновение и понимание, что труд и упорство обязательно дают плоды.

-На ваш взгляд, что ещё можно сделать, чтобы кыргызское вокальное искусство звучало громче в мире?

- Ранее у артистов было много гастролей как с симфоническим, так и с народным оркестром. Сейчас выезжать за границу стало значительно сложнее. Государству необходимо активнее поддерживать артистов и чаще организовывать Дни культуры за рубежом. Ведь именно такие мероприятия позволяют показать миру богатство и самобытность кыргызского искусства. Я надеюсь, что нашу культуру ждут большие перемены и новые возможности для её развития и популяризации на международной сцене.