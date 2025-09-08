Погода
В Джалал-Абаде юные шахматисты сыграли против дуэта Карякина и Валуева

- Самуэль Деди Ирие
В Джалал-Абаде прошло яркое шахматное мероприятие с участием известной российской делегации. В числе почётных гостей были обладатель Кубка мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин, а также чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

В составе делегации также присутствовали Ирина Роднина, Лилия Гумерова, Фёдор Юрчихин и другие представители спорта, науки и политики.

Главным событием дня стал необычный тандем-сеанс: первый ход на шахматной доске делал Николай Валуев, а следующий - Сергей Карякин. Зрители стали свидетелями уникального сочетания силы бокса и стратегии шахмат.

Настоящей сенсацией стали результаты детских партий: юные шахматисты Коконбаева Айбийке (2012 г.р.) и Ашимов Элмирбек (2015 г.р.) сумели свести свои партии вничью против дуэта Карякин–Валуев. Этот результат стал символом уверенного дебюта нового поколения на шахматной арене.


Теги:
бокс, Джалал-Абадская область, Россия, шахматы, Кыргызстан
