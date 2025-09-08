В ЖК попросили помочь пловцу Денису Петрашову с учебой в США

В Жогорку Кенеше поднят вопрос о поддержке одного из ведущих спортсменов Кыргызстана - пловца Дениса Петрашова, который в настоящее время продолжает обучение и спортивную карьеру в Соединённых Штатах Америки.

С инициативой выступил депутат парламента, отметивший, что Петрашов - многократный чемпион Азии, участник Олимпийских игр и обладатель рекордов страны. Несмотря на успехи на международной арене, спортсмен сталкивается с финансовыми трудностями, совмещая учёбу в университете и подготовку к предстоящим стартам.

По словам парламентария, Денис Петрашов является примером для молодого поколения и одним из тех, кто прославляет Кыргызстан за рубежом. В связи с этим депутат предложил разработать меры поддержки, которые помогут спортсмену продолжать обучение в США и одновременно готовиться к важным турнирам, включая Олимпийские игры.

"Мы должны создать условия для наших лучших спортсменов, чтобы они могли развиваться и приносить стране медали. Поддержка Петрашова - это инвестиция в спортивное будущее Кыргызстана", - подчеркнул он.

Вопрос будет рассмотрен профильными государственными органами.