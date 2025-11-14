В Бишкеке рынки бесплатно выделят фермерам площадки для реализации мяса

Крупные столичные рынки Бишкека выразили готовность бесплатно предоставить фермерам торговые места для продажи мяса, чтобы помочь стабилизировать растущие цены. Об этом стало известно на совещании 14 ноября, которое провёл министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков с руководителями рынков и представителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале встречи министр отметил, что государство усиливает контроль за ситуацией на рынке социально значимых продуктов. Он напомнил руководителям рынков о необходимости строго соблюдать ценовые пределы, установленные Службой антимонопольного регулирования.

"Каждый крупный рынок должен участвовать в стабилизации цен. Нельзя просто наблюдать - нужно включаться и помогать", - подчеркнул он.

Одним из первых о готовности поддержать фермеров заявил руководитель рынка Дордой-Дыйкан Эркин Салымбеков. Он сообщил, что на три месяца рынок предоставит производителям мяса бесплатные торговые места, обеспечив их всем необходимым: холодильным оборудованием, подвесными стойками и инфраструктурой для размещения туш. Аналогичную инициативу поддержали и другие крупные площадки столицы - Ошский рынок (сухие продовольственные товары) и Аламединский рынок (мясо).

Как уточнили участники совещания, предоставление таких мест позволит фермерам выйти напрямую к покупателю, минуя посредников, что должно снизить влияние накруток на конечную цену мяса.

Заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования Муратбек Иманкулов привёл данные по последним проверкам. За три месяца специалисты службы провели 677 мониторингов почти 2 900 объектов торговли. По итогам выявленных нарушений 17 предпринимателям выданы предписания, а 78 оштрафованы на общую сумму 316 тысяч сомов. По его словам, отныне контроль будет ещё более системным, регулярным и строгим, с персональной ответственностью каждого участника ценообразования.