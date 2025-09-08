Погода
Андрей Зубарев проведет мастер-классы для хоккеистов Кыргызстана

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке в рамках международного турнира "Кубок Манаса" легендарный российский хоккеист Андрей Зубарев проведет мастер-классы для юных спортсменов Кыргызстана. Зубарев - олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2014 года, обладатель Кубка Гагарина и бывший игрок НХЛ.

Мастер-классы пройдут для команд из Бишкека, Нарынской и Иссык-Кульской областей. Хоккеисты смогут задать вопросы, изучить тактические приёмы и получить советы от одного из ведущих специалистов мирового хоккея.

Кроме того, Зубарев встретится с хоккейными клубами страны, проведет мастер-классы для спортсменов из Казахстана и Узбекистана и ознакомится с развитием хоккея в регионах Кыргызстана.

Организаторы отмечают, что участие олимпийского чемпиона станет уникальной возможностью для молодых хоккеистов повысить мастерство и вдохновиться опытом одного из лучших игроков мира.


Россия, хоккей, Кыргызстан
