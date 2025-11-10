Погода
В Кыргызстане стартовала серия тренингов по безопасности вакцинации

Сегодня стартовала серия тренингов для национальных и областных членов комиссий по оценке нежелательных проявлений после иммунизации (НППИ) в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служаб ВОЗ.

Тренинг объединяет представителей Программы иммунизации, органов фармаконадзора и членов экспертной комиссии по оценке НППИ. В ходе тренинга участники изучат международные подходы ВОЗ, методы расследования случаев НППИ, опыт других стран и практические инструменты.

Программа также включает разбор клинических случаев, групповые упражнения, обмен опытом между регионами, оценку знаний участников до и после тренинга, а также сессии, посвящённые информированию населения.

Представители Министерства здравоохранения КР отметили, что развитие потенциала экспертов в области расследования и анализа побочных проявлений после иммунизации является ключевым элементом обеспечения прозрачности и укрепления доверия населения к вакцинации.

По словам экспертов ВОЗ, систематическое обучение специалистов, участвующих в мониторинге безопасности вакцин, способствует более оперативному реагированию на случаи НППИ и дальнейшему укреплению национальной программы иммунизации в Кыргызстане.

Мероприятие организовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Республиканским центром иммунопрофилактики (РЦИ) и проходит с 10 по 14 ноября.


