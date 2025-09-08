В Кыргызстане пройдет международный айтыш акынов

В рамках празднования 225-летия государственного и общественного деятеля Алымбека Датки, занимающего особое место в истории кыргызской государственности, в Кыргызстане состоится международный айтыш кыргызских и казахских акынов-импровизаторов.

Мероприятие организовано Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Ошской области и Кыргызским национальным театром "Манас".

Цель мероприятия-прославление жизненного пути и образцового труда великого человека, служившего на благо нации, подражание обществу, популяризация и развитие древнего литейного искусства кыргызского народа, поощрение общественности к благочестию и ценностям.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

Дата:11 сентября 2025 г., 09: 00

Место: Алайский районный Дом культуры (село Гульча)

Призовой фонд - 6 000 000 сомов.