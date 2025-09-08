Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

В Кыргызстане пройдет международный айтыш акынов

50  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках празднования 225-летия государственного и общественного деятеля Алымбека Датки, занимающего особое место в истории кыргызской государственности, в Кыргызстане состоится международный айтыш кыргызских и казахских акынов-импровизаторов.

Мероприятие организовано Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Ошской области и Кыргызским национальным театром "Манас".

Цель мероприятия-прославление жизненного пути и образцового труда великого человека, служившего на благо нации, подражание обществу, популяризация и развитие древнего литейного искусства кыргызского народа, поощрение общественности к благочестию и ценностям.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

Дата:11 сентября 2025 г., 09: 00

Место: Алайский районный Дом культуры (село Гульча)

Призовой фонд - 6 000 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450372
Теги:
конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  