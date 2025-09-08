Кыргызские фильмы покажут на Казанском фестивале "Алтын Минбар"

Фильмы "Я помню " Национальной киностудии" Кыргызфильм " и сериал "цветы на льду" творческо-производственного объединения "Кыргызсериал" представлены публике 7 сентября 2025 года в рамках XXI "Алтын Минбар"- в "день кино Кыргызстана" Казанского международного кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры

Также Кыргызстан представляет фильм фильм "Беглец" (реж. Дастан Жапар Рыскельди) он был отобран в программу внеконкурсных показов" фильмы тюркского мира".

Кыргызстан на кинофестивале, который пройдет с 6 по 11 сентября 2025 года в г. Казани, представляют директор учреждения государственного киноцентра "Кыргызтасмасы", главный специалист производственного отдела Национальной киностудии" Кыргызфильм " и заместитель директора СРО" Кыргызсериал ".