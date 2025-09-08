Кыргызстан почти исчерпал лимит на беспошлинный ввоз электромобилей

Таможенная служба Кыргызстана сообщила, что КР почти исчерпал беспошлинный лимит на ввоз электромобилей.

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии №130 от 27 ноября 2009 года, в 2025 г на территорию республики допускается ввоз до 10 тысяч электромобилей без уплаты ввозной таможенной пошлины.

А по состоянию на 4 сентября 2025 года в Кыргызстан ввезено 8 558 электромобилей.

После достижения лимита дальнейший испорт будет осуществлятся с уплатой таможенной пошлины в размере от таможенной стоимости транспортного средства.