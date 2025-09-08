Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Кыргызстан почти исчерпал лимит на беспошлинный ввоз электромобилей

159  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Таможенная служба Кыргызстана сообщила, что КР почти исчерпал беспошлинный лимит на ввоз электромобилей.

Согласно решению совета Евразийской экономической комиссии №130 от 27 ноября 2009 года, в 2025 г на территорию республики допускается ввоз до 10 тысяч электромобилей без уплаты ввозной таможенной пошлины.

А по состоянию на 4 сентября 2025 года в Кыргызстан ввезено 8 558 электромобилей.

После достижения лимита дальнейший испорт будет осуществлятся с уплатой таможенной пошлины в размере от таможенной стоимости транспортного средства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450375
Теги:
Кыргызстан, автомобили, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  