XXIV Международные Иссык-Кульские спортивные игры: итоги и победители

В Кыргызстане проходят XXIV Международные Иссык-Кульские спортивные игры, в которых принимают участие спортсмены из Кыргызстана и зарубежных стран. Мероприятие включает соревнования по множеству видов спорта, таких как сумо на песке, легкая атлетика, плавание, борьба и другие.

В рамках игр прошли состязания по куму-сумо, где победители были награждены медалями и дипломами. Среди мужчин в различных весовых категориях отличились такие спортсмены, как Турсунакунов Акбар, Nuermaiti Wushouer и Аман уулу Каныбек. В женских соревнованиях победу одержали Каныбекова Алина и Зияпова Айкол. Также были проведены турниры для ветеранов, где первым стал Осмонбеков Азамат.

Церемонии награждения сопровождались торжественной атмосферой, а спортсменов чествовал директор Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по физической культуре и спорту Эмиль Заярко.

Фоторепортаж с игр показывает яркие моменты соревнований, динамичные поединки и радость победителей, подчеркивая высокий уровень организации мероприятия и международный статус игр.

Игры способствуют развитию спорта в регионе и укрепляют дружбу между спортсменами разных стран.


Иссык-Кульские игры
