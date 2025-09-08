She's Next от Visa и MBANK открывает женщинам путь к успешному бизнесу

В Кыргызстане впервые запускается глобальная инициатива She's Next от компании Visa в партнерстве с MBANK. Проект направлен на поддержку женщин, которые мечтают открыть собственное дело или развивать уже существующий бизнес. Участницы получат доступ к образовательным лекциям от ведущих экспертов, возможности для нетворкинга, а также смогут побороться за гранты на развитие бизнеса.

Инициатива уже объединяет тысячи женщин по всему миру и теперь открывает новые перспективы для предпринимательниц из Кыргызстана.

В Бишкеке представители Visa и MBANK подробнее рассказали об инициативе.

Глобальный запуск проекта She's Next, Empowered by Visa состоялся в 2019 году в США, с этого момента к нему присоединились сотни тысяч женщин по всему миру. В Центральной Азии инициатива стартовала в 2021 году и теперь она доступна и в Кыргызстане.

В MBANK отметили, что 61% сотрудников составляют женщины, они представлены в том числе на управляющих позициях, принимая стратегические решения. Продуктовые решения банка учитывают особенности женщин-предпринимателей, позволяя работать онлайн, стартовать бизнес с нуля, находясь дома с ребенком или в отдаленном регионе, формировать доход и реализовывать свои идеи. Поэтому для банка было особенно важно выступить партнером инициативы She's Next, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства в стране.

Первая волна инициативы в Кыргызстане пройдет в формате образовательной программы: девушки и женщины смогут пройти обучение у экспертов в таких отраслях, как финансы, маркетинг, тайм-менеджмент, расширить профессиональные связи благодаря нетворкингу, а также получить гранты на развитие бизнеса.

Инициатива пройдет в пять этапов.

Первый этап - регистрация, которая длится с 3 сентября по 19 октября.

На этом этапе достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы гарантировать свое участие.

Второй этап - образовательный, стартует 20 октября: все зарегистрированные участницы получат доступ к онлайн-лекциям и смогут проходить обучение в удобном темпе. Всего предусмотрено шесть лекций и тест на закрепление материала в конце каждой из них.

Следующий этап - подача бизнес-планов в одной из категорий – "Действующий бизнес" или "Начинающий бизнес".

Далее экспертная комиссия выбирает 20 сильнейших - по 10 в каждой категории.

Завершающий этап – She's Next Pitch 12 декабря в Бишкеке, где жюри выберет шесть победительниц первой волны инициативы.

Организаторы предусмотрели призовой фонд для победительниц:

В категории начинающий бизнес гранты распределяются следующим образом:

первое место - $4000, второе - $2000, третье - $1000.

В категории действующий бизнес:

первое место - $6000, второе - $4000, третье - $2000.

Участие бесплатное для всех женщин, присоединиться к инициативе могут девушки, достигшие 18 лет с уже существующим бизнесом либо идеей для запуска своего дела.

Кроме того, MBANK объявил о дополнительной поддержке для участниц She's Next. Хотя банк уже предоставляет онлайн-кредиты для всех женщин, участвующие в этой программе получают еще более выгодные условия.

10 финалисток в категории "Действующий бизнес" смогут оформить кредиты на следующих льготных условиях:

Кредит без залога: до 500 000 сомов под 14% годовых. Кредит под поручительство или залог автотранспорта: до 750 000 сомов под 14% годовых. Кредит под залог недвижимости в кыргызских сомах: до 18 месяцев - 6% годовых; до 36 месяцев - 8% годовых; до 60 месяцев - 10% годовых; в долларах США: до 36 месяцев - 6% годовых; до 60 месяцев - 8% годовых.