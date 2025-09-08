She's Next от Visa и MBANK открывает женщинам путь к успешному бизнесу

В Кыргызстане впервые запускается глобальная инициатива She's Next от компании Visa в партнерстве с MBANK. Проект направлен на поддержку женщин, которые мечтают открыть собственное дело или развивать уже существующий бизнес. Участницы получат доступ к образовательным лекциям от ведущих экспертов, возможности для нетворкинга, а также смогут побороться за гранты на развитие бизнеса.
Инициатива уже объединяет тысячи женщин по всему миру и теперь открывает новые перспективы для предпринимательниц из Кыргызстана.
Глобальный запуск проекта She's Next, Empowered by Visa состоялся в 2019 году в США, с этого момента к нему присоединились сотни тысяч женщин по всему миру. В Центральной Азии инициатива стартовала в 2021 году и теперь она доступна и в Кыргызстане.
В MBANK отметили, что 61% сотрудников составляют женщины, они представлены в том числе на управляющих позициях, принимая стратегические решения. Продуктовые решения банка учитывают особенности женщин-предпринимателей, позволяя работать онлайн, стартовать бизнес с нуля, находясь дома с ребенком или в отдаленном регионе, формировать доход и реализовывать свои идеи. Поэтому для банка было особенно важно выступить партнером инициативы She's Next, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства в стране.
Первая волна инициативы в Кыргызстане пройдет в формате образовательной программы: девушки и женщины смогут пройти обучение у экспертов в таких отраслях, как финансы, маркетинг, тайм-менеджмент, расширить профессиональные связи благодаря нетворкингу, а также получить гранты на развитие бизнеса.
Первый этап - регистрация, которая длится с 3 сентября по 19 октября.
На этом этапе достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы гарантировать свое участие.
Второй этап - образовательный, стартует 20 октября: все зарегистрированные участницы получат доступ к онлайн-лекциям и смогут проходить обучение в удобном темпе. Всего предусмотрено шесть лекций и тест на закрепление материала в конце каждой из них.
Следующий этап - подача бизнес-планов в одной из категорий – "Действующий бизнес" или "Начинающий бизнес".
Далее экспертная комиссия выбирает 20 сильнейших - по 10 в каждой категории.
Завершающий этап – She's Next Pitch 12 декабря в Бишкеке, где жюри выберет шесть победительниц первой волны инициативы.
В категории начинающий бизнес гранты распределяются следующим образом:
В категории действующий бизнес:
Участие бесплатное для всех женщин, присоединиться к инициативе могут девушки, достигшие 18 лет с уже существующим бизнесом либо идеей для запуска своего дела.
Кроме того, MBANK объявил о дополнительной поддержке для участниц She's Next. Хотя банк уже предоставляет онлайн-кредиты для всех женщин, участвующие в этой программе получают еще более выгодные условия.
10 финалисток в категории "Действующий бизнес" смогут оформить кредиты на следующих льготных условиях:
Зарегистрироваться на платформе She's Next и принять участие в проекте можно уже сейчас.