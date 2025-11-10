ГКНБ вернул государству земельные участки в Чуйской области

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о возвращении в государственную собственность 80 гектаров земельных участков, расположенных на территории Ысык-Атинского района Чуйской области.

Эти меры стали результатом следственно-оперативных мероприятий, проводимых в рамках расследования уголовного дела по фактам финансирования деятельности членов организованных преступных групп, а также легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путём.

В ходе расследования были выявлены факты вымогательства денежных средств у отдельных представителей бизнеса с целью дальнейшего финансирования преступной группы, связанной с Камчы Кольбаевым.