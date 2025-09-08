Аэропорты "Нарын" и "Казарман" официально открыты

Аэропорты "Нарын" и "Казарман" официально открылись. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манас Самидинов.

На открытии аэропорта "Нарын" присутствовал президент Садыр Жапаров в оффлайн-формате, а на открытии аэропорта "Казарман" он участвовал онлайн.

Инфраструктура, взлётно-посадочная полоса и системы безопасности аэропорта "Нарын", имеющего 95-летнюю историю, приведены в соответствие с международными стандартами.

Отмечается, что возрождение аэропорта "Нарын" является частью долгосрочной стратегии по развитию региональной авиации Кыргызстана. Его восстановление станет важным шагом для развития местного туризма и экономики. Обеспечивая прямое авиасообщение с другими регионами, аэропорт станет значимой частью транспортной системы страны. Его запуск даст новый импульс внутреннему туризму, укреплению экономических связей и привлечению инвестиций.

Государственная авиакомпания Asman Airlines на прошлой неделе выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Бишкек – Нарын.

История аэропорта "Нарын" началась в 1930-е годы, когда в селе Салкын-Тор появилась первая посадочная площадка. Современное здание аэровокзала было построено в 1964 году, а взлётно-посадочная полоса и перрон - в 1974 году.

История аэропорта "Казарман" уходит в 1940-е годы, когда на окраине села появилась первая взлётно-посадочная полоса. В то время он стал транспортным узлом для перевозки жителей и работников комбината "Макмалалтын". В 1985 году был построен современный терминал и взлётная полоса. Тогда аэропорт осуществлял регулярные рейсы в Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Нарын, соединяя горные районы с другими регионами страны.

Последний рейс был выполнен в 2003 году. Попытки возобновить работу предпринимались в 2008 и 2013 годах, но из-за низкого спроса аэропорт не продолжил функционирование.

Согласно информации, аэропорт расположен на высоте более 1200 метров над уровнем моря. Его взлётно-посадочная полоса длиной 1840 метров способна принимать воздушные суда весом до 22 тонн, включая современные самолёты Dash Q400, а также Ан-2, Ан-26, Як-40 и все типы вертолётов.

В 2022–2023 годах проведена масштабная реконструкция, обновлена инфраструктура. В 2018 году был отремонтирован аэровокзал, а в ноябре 2024 года председатель правления ОАО "Кыргызстан аэропорттору" Манасбек Самидинов сообщил, что аэропорт полностью готов к эксплуатации.

С сегодняшнего дня отсюда начнут выполняться регулярные рейсы, открывая новые возможности для жителей области и гостей Кыргызстана.

Источник: Кабар