Садыр Жапаров: В следующем году Кыргызстан закупит еще два новых самолета

239  0
В следующем году Кыргызстан закупит еще один самолет Bombardier Dash 8 и еще один для международных перевозок. Об этом сегодня на открытии аэропорта в Нарыне сообщил президент КР Садыр Жапаров, передает ИА "Кабар".

По его словам, для международных перевозок планируется закупить либо Boing или Airbus. "С закупом таких самолетов укрепятся внутренние авиарейсы, а количество международных рейсов увеличится в разы. Также планируется осуществление постоянных авиарейсов Бишкек – Нарын – Бишкек и авиарейсов Бишкек – Казарман – Бишкек", - сказал глава государства.

Главная цель всех вышеперечисленных планов, как отметил президент, – обеспечение благоприятной жизнедеятельности каждого гражданина и создание условий для роста и развития.

Напомним, сегодня проходит официальное открытие аэропортов "Нарын" и "Казарман". Данные аэропорты несколько лет простаивали и с сегодняшнего дня вводятся в эксплуатацию.


аэропорт, Нарын, Садыр Жапаров
