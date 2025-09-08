Погода
"Кыргызстан подошел к финальному этапу выхода из "чёрного списка" ЕС"

"Мы подошли к финальному этапу выхода из "чёрного списка" Европейского союза", - заявил президент Садыр Жапаров, выступая на открытии аэропорта в Нарыне, передает ИА "Кабар".

По его словам, Кыргызстан делает уверенные шаги и на международной арене в сфере авиации. "Мы подошли к финальному этапу выхода из "чёрного списка" Европейского союза. Впереди, 7 октября, делегация нашего Агентства гражданской авиации проведёт важную встречу с Еврокомиссией в Брюсселе. После этого заключительный аудит состоится в декабре 2025 года. Таким образом, мы твёрдо верим, что европейское небо, закрытое для Кыргызстана с 2006 года, снова откроется. Наши аэропорты, остававшиеся недоступными для европейских стран почти 20 лет, по воле Всевышнего будут вновь открыты. Это означает, что наша страна станет доступной для миллионов туристов из Европы. Кыргызстан выйдет на крупный рынок, который ценит чистую природу, древнюю культуру и новые направления", - сказал президент.

Напомним, сегодня проходит официальное открытие аэропортов "Нарын" и "Казарман". Данные аэропорты несколько лет простаивали и с сегодняшнего дня вводятся в эксплуатацию.


Теги:
аэропорт, самолеты, Садыр Жапаров
