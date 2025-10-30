МВД проверяет, кто распространил старое видео обысков у экс-депутата ЖК

В кыргызском сегменте сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлены обыски, проводимые в доме бывшего депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министерство внутренних дел сообщает, что указанное видео не является актуальным. Данные кадры относятся к ранее проведённым следственным действиям, которые имели место в июне 2025 года, в рамках уголовного дела возбуждённого по признакам преступления предусмотренного статьей 263 (Финансирование организованных групп и преступных сообществ) УК Кыргызской Республики.

"В настоящее время никаких процессуальных действий в отношении Ш. Атазова не проводится. По факту распространения устаревших материалов проводится проверка, направленная на установление источника публикации и причин распространения дезинформации", - говорится в сообщении ведомства.