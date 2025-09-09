Погода
Кыргызстанцы завоевали бронзу на Кубке мира по парашютному спорту

- Светлана Лаптева
На Кубке мира по парашютному спорту, который прошел в Нидерландах, сборная Кыргызстана в дисциплине "фрифлай" завоевала третье место. Для нашей страны это стало дебютным выступлением на соревнованиях такого уровня.

"Первое и второе место досталось спортсменам из Франции, а у нашей команды почетная "бронза". Мы гордимся ребятами, которые сумели показать высокий результат", - сообщил руководитель Федерации парашютного спорта КР.

Поздравляем Алексея Сергеевича Денисова, Екатерину Владимировну Акуленко и Антона Михайловича Гусенкова с призовым местом!

Видео выступления кыргызстанцев стало популярным среди зрителей еще накануне финала и собрало множество откликов во время самих соревнований.

"Надеемся, что у нас будет возможность чаще показывать кыргызстанцам подобные видео и рассказывать подробнее о наших успехах", - добавили в федерации.

Справка "ВБ": Фрифлай - это дисциплина парашютного спорта, где спортсмены перемещаются во всех плоскостях, выполняя акробатические трюки и статичные позы. Существуют:

одиночные прыжки - для отработки отдельных элементов (хэддаун, сит, бэкфлай);

командный фрифлай - прыжок двух спортсменов и оператора с обязательной и произвольной программой;

Big Way - крупные групповые прыжки (фигуры из 4+ человек);

3D-формация - сочетание классических групповых элементов и фрифлая.

Система оценки в фрифлае напоминает фигурное катание: судьи оценивают как обязательные элементы, так и произвольную программу с новыми трюками.

Кубок мира и чемпионат Европы - важнейшие события в мировом парашютном спорте. В 2025 году их принимает компания Skydive Teuge, стремясь показать Нидерланды как центр соревнований международного уровня.


