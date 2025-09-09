Американские инвесторы согласились финансировать проекты в Андижане

Американская инвестиционная компания Oppenheimer заявила о готовности принять участие в финансировании ряда проектов, реализуемых в Андижанской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба хокима (руководителя администрации) данного региона центральноазиатской республики Шухрата Абдурахмонова.

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече Абдурахмонова с управляющим директором Oppenheimer Джоном Тонелли, прошедшей в здании посольства Узбекистана в Вашингтоне.

На переговорах обсуждались несколько масштабных проектов. В частности, речь шла о создании отраслевой промышленной зоны стоимостью $180 млн. На ее территории планируется построить современные предприятия по производству и переработке текстильной продукции.

Стороны также рассмотрели возможность совместной реализации возведения в регионе "Искусственного озера". Проект с таким названием оценивается в $20 млн. Он направлен на превращение города Ханабада в туристический центр, способный заинтересовать как местных жителей, так и иностранных гостей.

Кроме того, американская компания выразила намерение вложить средства в проект городского развития "Новый Андижан", стоимость которого составляет $1 млрд.

