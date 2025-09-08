Воздержитесь от сложных разговоров. Гороскоп с 8 по 14 сентября

В начале недели ещё будет сильным влияние полного лунного затмения, которое по московскому времени состоялось в ночь с 7 на 8 сентября. Воздержитесь от сложных разговоров, особенно личного характера. Обиды, тревоги, разочарования, усиленные этим разговором, могут существенно усложнить отношения. В первой половине недели существенно повышается риск прерывания общения из-за мелочей. Будьте внимательнее на дорогах и воздержитесь от крупных покупок, особенно в кредит. Вторая половина недели довольно продуктивная. Можно продвигать значимые проекты, отправляться в поездки, совершать инвестиции и покупки.

Овен - успех продолжит сопутствовать вам в финансах. Удастся увеличить доходы и добиться их стабильности. Постарайтесь грамотно и с пользой распорядиться деньгами. Риски растрат и потерь существенно возрастают. Существенную лепту в это внесут соблазны. Расточительные покупки, развлечения, несерьёзные романтические приключения оставят после себя испорченное настроение и существенную брешь в бюджете. Переживания и тревоги могут отразиться на здоровье. Придерживайтесь уже сложившихся планов и стратегии, достаточно отдыхая от работы и прочих хлопот.

Телец - поездки, общение, дружеские и деловые встречи наполнят жизнь позитивными эмоциями. Есть шанс прийти к компромиссу по значимым вопросам, приступить к реализации достигнутых договорённостей. Неприятно могут удивить резкими заявлениями домочадцы. Прежде чем что-либо говорить в ответ, разберитесь в том, что происходит в их жизни. Понимание их эмоционального состояния позволит выдержать их эмоциональные выпады и не испортить отношений. Спокойно стоит отнестись и к ритмике некоторых сослуживцев.

Близнецы - дел будет предостаточно, а потому не отвлекайтесь на праздные разговоры, переходящие в обмен сплетнями. Острые шуточки также способны создать немало проблем в личных отношениях, отразившись и на общении с руководством. Будьте осторожны во время поездок. Целиком посвятив время преумножению доходов, вы существенно пополните казну. Выгодны инвестиции, сделки с недвижимостью, различные приобретения. Пора позаботиться о приближающихся холодах, уделив время и деньги ремонту в доме.

Рак - возникающие идеи претворяйте в жизнь незамедлительно. Вас услышат и посодействуют в э реализации возникшие проектов. Поездки, участие в различных деловых и обучающих мероприятиях расширит круг общения и пополнит багаж знаний. Можно заниматься поставкой товара, онлайн заказами. От поспешных трат денег, особенно на развлечения стоит воздержаться

Лев - воздержитесь от комментариев на провокационные выпады домочадцев в ваш адрес. Разговор может принять конфликтный оттенок, создавая стену обид в отношениях. Посмотрите на происходящее философски, сохраняя спокойствие. Полезно заняться здоровьем, восстановлением душевного равновесия. Своим чередом будут решаться накопившиеся вопросы на работе, что положительно отразиться на доходах. Удастся совершить долгожданные покупки.

Дева - будьте выше досужих сплетен, даты сохранить эмоциональное равновесие, а также здоровье. Кстати, о последнем стоит позаботиться дополнительно, на фоне повышенное деловой и творческое активности оно может давать сбои. А в целом неделя насыщена поездками, встречами, деловыми переговорами. Удастся достичь существенного прогресса в учёбе, приступить к освоению нового направления.

Весы - вы можете как существенно пополнить казну, так и полностью её опустошить. Общение с влиятельными людьми, руководством позволит получить дополнительные доходы, благодаря достигнутым соглашениям. Возможно появление новых источников доходов, а также получение подарков. А вот посодействовать в растратах денег могут знакомые и даже родственники. Воздержитесь от участия а делах, в которые они вас будут втягивать.

Скорпион - прямолинейность, которое свойственна для Вашего стиля общения, будет полезна в разговоре с друзьями, коллегами, различными знакомыми. Благодаря ей вы сумеете прийти к общей точке зрения и приступить к сотрудничеству. Плодотворно сложатся поездки. В разговоре с руководством и влиятельными людьми прямолинейность опасна, поскольку может существенно навредить вашей карьере и получению документов.

Стрелец - комментарии знакомых, близких людей и домочадцев помешают сосредоточиться на важном. Вас попытаются втянуть в интриги, обсуждение очередных слухов, что станет не только потерей времени, но и причиной размолвок. Развлекательные поездки, особенно в дальние страны, могут не оправдать ожиданий. Займитесь решением значимых вопроса. Состоявшиеся встречи с влиятельными людьми откроют возможности для реализации доходных проектов, смены работы или получению необходимых документов.

Козерог - вовремя остановитесь от поспешных трат денег. Попав под влияние сказочных обещаний знакомых, вы можете потерять деньги, вложив их в бизнес или потратив на абсолютно ненужные покупки. Пока вы не готовы к инвестициям, ввиду недостаточности опыта и информации. Сейчас время получения знаний, расширения круга общения для претворения ваших давних планов, связанных с поездками, реализацией в будущем масштабных проектов.

Водолей - играя на чувствах и эмоциях, как деловые партеры, так и близкие люди, попытаются вас втянуть в конфликт, последствия которого откажутся неприятными. Воздержитесь от тяжб. Оставьте словесные распри и займитесь реальными делами. Появится возможность выйти на другой уровень доходов благодаря смены работы, либо получению дополнительной. Кстати, будет не лишним и на текущей работе завести речь о повышении оплаты вашего труда. Удачны покупки.

Рыбы - сослуживцы и деловые партнёры подадут немало интересных предложений и совместные с ними начинания увенчаются успехом. С пользой пройдут дальние поездки и общение с людьми издалека. Но, не забывайте об отдыхе. На фоне переутомления может давать сбой здоровье. Выбивать из эмоционального равновесия могут колкие замечания завистников, постарайтесь их проигнорировать.

Астролог Андрей Рязанцев