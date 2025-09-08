Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Воздержитесь от сложных разговоров. Гороскоп с 8 по 14 сентября

189  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале недели ещё будет сильным влияние полного лунного затмения, которое по московскому времени состоялось в ночь с 7 на 8 сентября. Воздержитесь от сложных разговоров, особенно личного характера. Обиды, тревоги, разочарования, усиленные этим разговором, могут существенно усложнить отношения. В первой половине недели существенно повышается риск прерывания общения из-за мелочей. Будьте внимательнее на дорогах и воздержитесь от крупных покупок, особенно в кредит. Вторая половина недели довольно продуктивная. Можно продвигать значимые проекты, отправляться в поездки, совершать инвестиции и покупки.

Овен - успех продолжит сопутствовать вам в финансах. Удастся увеличить доходы и добиться их стабильности. Постарайтесь грамотно и с пользой распорядиться деньгами. Риски растрат и потерь существенно возрастают. Существенную лепту в это внесут соблазны. Расточительные покупки, развлечения, несерьёзные романтические приключения оставят после себя испорченное настроение и существенную брешь в бюджете. Переживания и тревоги могут отразиться на здоровье. Придерживайтесь уже сложившихся планов и стратегии, достаточно отдыхая от работы и прочих хлопот.

Телец - поездки, общение, дружеские и деловые встречи наполнят жизнь позитивными эмоциями. Есть шанс прийти к компромиссу по значимым вопросам, приступить к реализации достигнутых договорённостей. Неприятно могут удивить резкими заявлениями домочадцы. Прежде чем что-либо говорить в ответ, разберитесь в том, что происходит в их жизни. Понимание их эмоционального состояния позволит выдержать их эмоциональные выпады и не испортить отношений. Спокойно стоит отнестись и к ритмике некоторых сослуживцев.

Близнецы - дел будет предостаточно, а потому не отвлекайтесь на праздные разговоры, переходящие в обмен сплетнями. Острые шуточки также способны создать немало проблем в личных отношениях, отразившись и на общении с руководством. Будьте осторожны во время поездок. Целиком посвятив время преумножению доходов, вы существенно пополните казну. Выгодны инвестиции, сделки с недвижимостью, различные приобретения. Пора позаботиться о приближающихся холодах, уделив время и деньги ремонту в доме.

Рак - возникающие идеи претворяйте в жизнь незамедлительно. Вас услышат и посодействуют в э реализации возникшие проектов. Поездки, участие в различных деловых и обучающих мероприятиях расширит круг общения и пополнит багаж знаний. Можно заниматься поставкой товара, онлайн заказами. От поспешных трат денег, особенно на развлечения стоит воздержаться

Лев - воздержитесь от комментариев на провокационные выпады домочадцев в ваш адрес. Разговор может принять конфликтный оттенок, создавая стену обид в отношениях. Посмотрите на происходящее философски, сохраняя спокойствие. Полезно заняться здоровьем, восстановлением душевного равновесия. Своим чередом будут решаться накопившиеся вопросы на работе, что положительно отразиться на доходах. Удастся совершить долгожданные покупки.

Дева - будьте выше досужих сплетен, даты сохранить эмоциональное равновесие, а также здоровье. Кстати, о последнем стоит позаботиться дополнительно, на фоне повышенное деловой и творческое активности оно может давать сбои. А в целом неделя насыщена поездками, встречами, деловыми переговорами. Удастся достичь существенного прогресса в учёбе, приступить к освоению нового направления.

Весы - вы можете как существенно пополнить казну, так и полностью её опустошить. Общение с влиятельными людьми, руководством позволит получить дополнительные доходы, благодаря достигнутым соглашениям. Возможно появление новых источников доходов, а также получение подарков. А вот посодействовать в растратах денег могут знакомые и даже родственники. Воздержитесь от участия а делах, в которые они вас будут втягивать.

Скорпион - прямолинейность, которое свойственна для Вашего стиля общения, будет полезна в разговоре с друзьями, коллегами, различными знакомыми. Благодаря ей вы сумеете прийти к общей точке зрения и приступить к сотрудничеству. Плодотворно сложатся поездки. В разговоре с руководством и влиятельными людьми прямолинейность опасна, поскольку может существенно навредить вашей карьере и получению документов.

Стрелец - комментарии знакомых, близких людей и домочадцев помешают сосредоточиться на важном. Вас попытаются втянуть в интриги, обсуждение очередных слухов, что станет не только потерей времени, но и причиной размолвок. Развлекательные поездки, особенно в дальние страны, могут не оправдать ожиданий. Займитесь решением значимых вопроса. Состоявшиеся встречи с влиятельными людьми откроют возможности для реализации доходных проектов, смены работы или получению необходимых документов.

Козерог - вовремя остановитесь от поспешных трат денег. Попав под влияние сказочных обещаний знакомых, вы можете потерять деньги, вложив их в бизнес или потратив на абсолютно ненужные покупки. Пока вы не готовы к инвестициям, ввиду недостаточности опыта и информации. Сейчас время получения знаний, расширения круга общения для претворения ваших давних планов, связанных с поездками, реализацией в будущем масштабных проектов.

Водолей - играя на чувствах и эмоциях, как деловые партеры, так и близкие люди, попытаются вас втянуть в конфликт, последствия которого откажутся неприятными. Воздержитесь от тяжб. Оставьте словесные распри и займитесь реальными делами. Появится возможность выйти на другой уровень доходов благодаря смены работы, либо получению дополнительной. Кстати, будет не лишним и на текущей работе завести речь о повышении оплаты вашего труда. Удачны покупки.

Рыбы - сослуживцы и деловые партнёры подадут немало интересных предложений и совместные с ними начинания увенчаются успехом. С пользой пройдут дальние поездки и общение с людьми издалека. Но, не забывайте об отдыхе. На фоне переутомления может давать сбой здоровье. Выбивать из эмоционального равновесия могут колкие замечания завистников, постарайтесь их проигнорировать.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450402
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  