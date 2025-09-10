За лето жители Бишкека преодолели свыше 2,4 млн километров на самокатах

За три летних месяца жители и гости Бишкека более 720 тысяч раз воспользовались услугами кикшеринга. Об этом сообщили в ОАО "Кикшеринг Центральная Азия".

Больше всего поездок пришлось на август - 281 тысячу. В июле самокаты арендовали 245 тысяч раз, в июне - 194 тысячи. Всего за лето горожане преодолели на них свыше 2,4 млн километров. В среднем одна поездка составляла около 3 километров и длилась 13 минут.

Наибольший спрос приходился на понедельник и вторник, а пиковое время катания - на вечерние часы, с 18:00 до 19:00. Популярные точки старта - Политех, Вефа, Советская магистраль, улицы Чуй и Исанова, а также ГУМ.

"Горожане выбирают электросамокаты для коротких и быстрых перемещений по городу. Чтобы такие поездки оставались безопасными, в июне мы вместе с патрульными службами провели рейды: около 500 человек были оштрафованы за нарушения ПДД. Культура езды меняется, пользователи стали аккуратнее. И кроме удобства для жителей это еще и вклад в экологию: каждый самокат помогает сократить выбросы углекислого газа примерно на полтонны в год", - отметил генеральный директор компании Бактияр Кожокеев.