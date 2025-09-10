Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.55 - 102.50

За лето жители Бишкека преодолели свыше 2,4 млн километров на самокатах

261  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За три летних месяца жители и гости Бишкека более 720 тысяч раз воспользовались услугами кикшеринга. Об этом сообщили в ОАО "Кикшеринг Центральная Азия".

Больше всего поездок пришлось на август - 281 тысячу. В июле самокаты арендовали 245 тысяч раз, в июне - 194 тысячи. Всего за лето горожане преодолели на них свыше 2,4 млн километров. В среднем одна поездка составляла около 3 километров и длилась 13 минут.

Наибольший спрос приходился на понедельник и вторник, а пиковое время катания - на вечерние часы, с 18:00 до 19:00. Популярные точки старта - Политех, Вефа, Советская магистраль, улицы Чуй и Исанова, а также ГУМ.

"Горожане выбирают электросамокаты для коротких и быстрых перемещений по городу. Чтобы такие поездки оставались безопасными, в июне мы вместе с патрульными службами провели рейды: около 500 человек были оштрафованы за нарушения ПДД. Культура езды меняется, пользователи стали аккуратнее. И кроме удобства для жителей это еще и вклад в экологию: каждый самокат помогает сократить выбросы углекислого газа примерно на полтонны в год", - отметил генеральный директор компании Бактияр Кожокеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450403
Теги:
транспорт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  