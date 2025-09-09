Погода
В Бишкеке кто-то целенаправленно уничтожает наследие советского периода

- Светлана Лаптева
В Бишкеке разгорается новый скандал вокруг культурного наследия. Художники и арт-активисты сообщили, что рабочие разрушили витраж у входа в Русский драматический театр имени Чингиза Айтматова. Эта работа принадлежала народной художнице Кыргызстана Лидии Ильиной.

Сам театр имеет статус памятника архитектуры республиканского значения, и по закону его элементы, включая витражи, подлежат охране. "Сколько был театр, этот витраж всегда был частью чего-то волшебного, когда мы в детстве ходили на сказки или позже на серьезные спектакли. Это было частью культурного, визуального и архитектурного наследия города. Почему не сносят кафе в Дубовом парке? Витраж снести легче?" - возмущаются горожане.

В соцсетях также задаются вопросом: "Кому помешал витраж? И у кого поднялась рука разрушить очередной памятник советской эпохи?" Особенно на фоне культурной травмы, вызванной сносом мозаичного панно "Дружба народов".

Художники считают, что это не случайность. "Кто-то целенаправленно проводит линию на уничтожение наследия советского периода. Хочет стереть все, что связано с памятью о Советском Союзе, убрать заметные художественные элементы. А по сути это вандализм. Такое нельзя допускать. Нужно разобраться без эмоций: кто дал команду, и обязать восстановить работу", - отмечают они.

По словам представителей творческого сообщества, подобные действия не могут проводиться без предварительного согласования с Минкультом. "Очень хотелось бы понять, кто дал такую команду и кому мешал витраж", - подчеркнули они.

Лидия Александровна Ильина (1915–1994) - народная художница Кыргызстана, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР. Родилась в городе Михайлове (Рязанская губерния), окончила Московский полиграфический институт.

Во время Великой Отечественной войны участвовала в организации "Окон КирТАГа", создавала плакаты на тему труда, борьбы и политической сатиры. Один из её плакатов, посвященный строительству Большого Чуйского канала, был представлен в Москве.

С 1945 года Ильина работала как художник книги и станковист, а позже стала родоначальницей кыргызской графики и признанной мастером гравюры. Её творчество - от книжных иллюстраций до больших графических серий - тесно связано с Советским Кыргызстаном.

Напомним, Драмтеатр имени Чингиза Айтматова был открыт в 1980-е годы и признан памятником архитектуры республиканского значения.


Теги:
вандализм, театр, Бишкек, Кыргызстан
