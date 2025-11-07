Делегация из Кыргызстана изучила примеры устойчивого градостроительства

Вслед за успешным проведением первой программы FAMTRIP в июне 2025 года, компания RCA Living, являющаяся девелопером крупномасштабного проекта Royal Central Park (RCP) в Бишкеке, продолжает организовывать второе ознакомительное путешествие "Unlock the Touch of All in One" в рамках программы FAMTRIP Bishkek – Hanoi 2025, которое пройдет с 31 октября по 4 ноября 2025 года.

В поездке примут участие представители стратегических партнёров и эксперты в сфере недвижимости из Кыргызстана. Цель мероприятия - предоставить наглядный опыт взаимодействия с интегрированной городской моделью (All-in-One), являющейся устойчивым трендом, формирующим будущее современных мегаполисов по всему миру.

Это событие также отражает постоянное стремление RCA Living к международному сотрудничеству и обмену опытом в рамках стратегии создания нового стандарта городской жизни для города Бишкек.

Делегация стратегических партнёров и экспертов в сфере недвижимости из Кыргызстана посетила офис корпорации ROX.

Практический опыт – Изучение успешных моделей интегрированных городов All-in-One во Вьетнаме

В отличие от традиционных конференций и семинаров, программа FAMTRIP компании RCA Living была разработана как живое практическое путешествие, позволяющее участникам и партнёрам непосредственно наблюдать, ощущать и глубже понять, как интегрированная городская модель функционирует в повседневной жизни.

Если первая программа FAMTRIP в июне 2025 года была сосредоточена на представлении концепции "All-in-One" через конференции и ознакомительные визиты, то второе мероприятие отличалось большим масштабом и содержательной глубиной, предлагая многоуровневый опыт – от изучения повседневной и локальной культуры до ознакомления с современными международными моделями городского развития.

В течении 5 дней и 4 ночей делегация посетила ряд знаковых городских проектов Вьетнама, ставших успешными примерами реализации концепции "город в городе".

В Times City участникам была представлена современная модель городского развития, объединяющая подземный торговый центр, школы, больницы, развлекательные зоны, жилые кварталы и замкнутую систему внутреннего транспорта. Times City рассматривается как миниатюрный "динамичный город", ставший пионером концепции All-in-One во Вьетнаме, где жители пользуются всеми услугами в удобной, безопасной и гармоничной среде.

В Vinhomes Ocean Park 1-2-3 делегация познакомилась с одной из крупнейших городских экосистем Вьетнама, включающей крупнейшее искусственное море страны, обширные водные и зелёные пространства, международные школы, больницы и спортивные комплексы. Этот проект считается идеальной моделью нового поколения All-in-One, где ценности жизни, сообщества и инвестиций гармонично сочетаются.

Goldmark City предложил уникальный опыт благодаря открытому художественному пространству, сценам под открытым небом и декору в стиле современного сингапурского искусства, формируя особую идентичность сообщества.

Делегация посетила жилой комплекс Goldmark City.

А Royal City - архитектурный символ Европы в сердце Ханоя - произвёл глубокое впечатление своей гармонией дизайна, инфраструктуры и высокого уровня жизни международного стандарта.

Помимо экскурсионной программы, делегация приняла участие в профессиональных сессиях и дискуссиях с экспертами ROX Group в области градостроительного планирования и управления эксплуатацией, чтобы подробно изучить системы управления сервисами, обслуживания жителей, функционирование "умных городов" и устойчивые решения для будущего.

Эти встречи стали ключевым элементом программы, позволив делегации глубже понять общую структуру функционирования городов формата All-in-One - от инфраструктурного проектирования и пространственного планирования до стратегий развития городских сообществ, что является основой концепции RCA Living при реализации проекта Royal Central Park в Бишкеке.

Оценивая поездку, госпожа Мадина - генеральный директор Makler, отметила:

"Вьетнам - это наглядный пример того, как модель "All-in-One" может стать основой устойчивого городского развития. Здесь мы видим не просто современные жилые комплексы - мы видим будущее Бишкека. Вьетнам уже давно развивает модель "All-in-One" и доказал, что это верный путь, где жизнь, образование, работа, отдых и инвестиции соединяются в единое целое. Royal Central Park - это именно то направление, которого ищет Бишкек, чтобы выйти на новый этап устойчивого развития."

Интегрированные города All-in-One – Открытие нового взгляда на будущее Бишкека

От практического опыта к стратегическому видению - программа FAMTRIP Bishkek – Hanoi 2025 стала не просто ознакомительной поездкой, а конкретным шагом на пути внедрения интегрированной городской модели в Бишкеке.

В условиях активной урбанизации Кыргызстана растёт потребность в современных, комплексно спланированных и многофункциональных городских пространствах. Согласно данным Akchabar (2024), всего за два года цены на квартиры в Бишкеке выросли более чем на 30%, при этом предложение жилья высокого качества остаётся ограниченным. Одновременно быстро растущий средний класс формирует спрос на экологичное, комфортное и многофункциональное жильё - именно то, что предлагает модель All-in-One.

В этом контексте проект Royal Central Park - первый крупный All-in-One мегапроект в столице Кыргызстана - рассматривается как важная веха, открывающая новый стандарт жизни для жителей и инвесторов Центральной Азии. Концепция проекта основана на философии "City within the Garden" ("Город в саду"), направленной на создание цивилизованного, устойчивого и экологичного сообщества.

Royal Central Park включает более 24 000 квартир, торговые площади площадью 766 000 м², офисные здания, многоуровневые торговые центры, центральный парк площадью 10 гектаров, а также сеть школ, медицинских учреждений и зон отдыха. Более 70% территории отведено под зелёные насаждения, водные пространства и общественные зоны, обеспечивая баланс между природой и современностью - уникальное преимущество для Бишкека сегодня.

Первый многофункциональный (All-in-One) мегапроект в Бишкеке - Royal Central Park.

Госпожа Нгуен Фан Тхюи Ань, директор департамента по развитию бизнеса ROX Living Global, управляющей и девелоперской компании проекта, отметила:

"Мы убеждены, что каждому городу нужен свой символ - не только для экономического развития, но и для отражения масштаба и устремлений его жителей. Royal Central Park - это не просто девелоперский проект, а подтверждение нашего видения "All-in-One for Bishkek" - интегрированного города, объединяющего человека, природу и ценности жизни".

Таким образом, текущий FAMTRIP стал мостом между практикой и будущим, между международным опытом и локальными устремлениями. От Ханоя, где модель All-in-One уже доказала свою эффективность, до Бишкека, находящегося в процессе активного преобразования, компания RCA Living создаёт стратегический путь обмена опытом, способствующий формированию нового облика городов Центральной Азии.

Представитель ROX Living Global, госпожа Нгуен Фан Тхюи Ань, добавила:

"Через каждую ознакомительную поездку мы стремимся, чтобы наши международные партнёры не только изучали механизмы управления, но и прочувствовали дух города, где человек находится в центре всех процессов развития. Этот опыт станет фундаментом для формирования уникальной идентичности Royal Central Park - зелёного, гуманного и устойчивого города Бишкека".

Модель All-in-One уже стала естественным направлением развития в странах с высокими темпами урбанизации - от Сингапура и Токио до Сеула и Ханоя. Инициатива RCA Living по внедрению этой модели в Кыргызстане не только открывает новый уровень жизни для его жителей, но и закрепляет Бишкек как один из самых динамично развивающихся городов Центральной Азии - где каждый квартал становится пространством взаимодействия, творчества и прогресса.