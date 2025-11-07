Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

Делегация из Кыргызстана изучила примеры устойчивого градостроительства

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вслед за успешным проведением первой программы FAMTRIP в июне 2025 года, компания RCA Living, являющаяся девелопером крупномасштабного проекта Royal Central Park (RCP) в Бишкеке, продолжает организовывать второе ознакомительное путешествие "Unlock the Touch of All in One" в рамках программы FAMTRIP Bishkek – Hanoi 2025, которое пройдет с 31 октября по 4 ноября 2025 года.

В поездке примут участие представители стратегических партнёров и эксперты в сфере недвижимости из Кыргызстана. Цель мероприятия - предоставить наглядный опыт взаимодействия с интегрированной городской моделью (All-in-One), являющейся устойчивым трендом, формирующим будущее современных мегаполисов по всему миру.

Это событие также отражает постоянное стремление RCA Living к международному сотрудничеству и обмену опытом в рамках стратегии создания нового стандарта городской жизни для города Бишкек.

Делегация стратегических партнёров и экспертов в сфере недвижимости из Кыргызстана посетила офис корпорации ROX.

Практический опыт – Изучение успешных моделей интегрированных городов All-in-One во Вьетнаме

В отличие от традиционных конференций и семинаров, программа FAMTRIP компании RCA Living была разработана как живое практическое путешествие, позволяющее участникам и партнёрам непосредственно наблюдать, ощущать и глубже понять, как интегрированная городская модель функционирует в повседневной жизни.

Если первая программа FAMTRIP в июне 2025 года была сосредоточена на представлении концепции "All-in-One" через конференции и ознакомительные визиты, то второе мероприятие отличалось большим масштабом и содержательной глубиной, предлагая многоуровневый опыт – от изучения повседневной и локальной культуры до ознакомления с современными международными моделями городского развития.

В течении 5 дней и 4 ночей делегация посетила ряд знаковых городских проектов Вьетнама, ставших успешными примерами реализации концепции "город в городе".

В Times City участникам была представлена современная модель городского развития, объединяющая подземный торговый центр, школы, больницы, развлекательные зоны, жилые кварталы и замкнутую систему внутреннего транспорта. Times City рассматривается как миниатюрный "динамичный город", ставший пионером концепции All-in-One во Вьетнаме, где жители пользуются всеми услугами в удобной, безопасной и гармоничной среде.

В Vinhomes Ocean Park 1-2-3 делегация познакомилась с одной из крупнейших городских экосистем Вьетнама, включающей крупнейшее искусственное море страны, обширные водные и зелёные пространства, международные школы, больницы и спортивные комплексы. Этот проект считается идеальной моделью нового поколения All-in-One, где ценности жизни, сообщества и инвестиций гармонично сочетаются.

Goldmark City предложил уникальный опыт благодаря открытому художественному пространству, сценам под открытым небом и декору в стиле современного сингапурского искусства, формируя особую идентичность сообщества.

Делегация посетила жилой комплекс Goldmark City.

А Royal City - архитектурный символ Европы в сердце Ханоя - произвёл глубокое впечатление своей гармонией дизайна, инфраструктуры и высокого уровня жизни международного стандарта.

Помимо экскурсионной программы, делегация приняла участие в профессиональных сессиях и дискуссиях с экспертами ROX Group в области градостроительного планирования и управления эксплуатацией, чтобы подробно изучить системы управления сервисами, обслуживания жителей, функционирование "умных городов" и устойчивые решения для будущего.

Эти встречи стали ключевым элементом программы, позволив делегации глубже понять общую структуру функционирования городов формата All-in-One - от инфраструктурного проектирования и пространственного планирования до стратегий развития городских сообществ, что является основой концепции RCA Living при реализации проекта Royal Central Park в Бишкеке.

Оценивая поездку, госпожа Мадина - генеральный директор Makler, отметила:

"Вьетнам - это наглядный пример того, как модель "All-in-One" может стать основой устойчивого городского развития. Здесь мы видим не просто современные жилые комплексы - мы видим будущее Бишкека. Вьетнам уже давно развивает модель "All-in-One" и доказал, что это верный путь, где жизнь, образование, работа, отдых и инвестиции соединяются в единое целое. Royal Central Park - это именно то направление, которого ищет Бишкек, чтобы выйти на новый этап устойчивого развития."

Интегрированные города All-in-One – Открытие нового взгляда на будущее Бишкека

От практического опыта к стратегическому видению - программа FAMTRIP Bishkek – Hanoi 2025 стала не просто ознакомительной поездкой, а конкретным шагом на пути внедрения интегрированной городской модели в Бишкеке.

В условиях активной урбанизации Кыргызстана растёт потребность в современных, комплексно спланированных и многофункциональных городских пространствах. Согласно данным Akchabar (2024), всего за два года цены на квартиры в Бишкеке выросли более чем на 30%, при этом предложение жилья высокого качества остаётся ограниченным. Одновременно быстро растущий средний класс формирует спрос на экологичное, комфортное и многофункциональное жильё - именно то, что предлагает модель All-in-One.

В этом контексте проект Royal Central Park - первый крупный All-in-One мегапроект в столице Кыргызстана - рассматривается как важная веха, открывающая новый стандарт жизни для жителей и инвесторов Центральной Азии. Концепция проекта основана на философии "City within the Garden" ("Город в саду"), направленной на создание цивилизованного, устойчивого и экологичного сообщества.

Royal Central Park включает более 24 000 квартир, торговые площади площадью 766 000 м², офисные здания, многоуровневые торговые центры, центральный парк площадью 10 гектаров, а также сеть школ, медицинских учреждений и зон отдыха. Более 70% территории отведено под зелёные насаждения, водные пространства и общественные зоны, обеспечивая баланс между природой и современностью - уникальное преимущество для Бишкека сегодня.

Первый многофункциональный (All-in-One) мегапроект в Бишкеке - Royal Central Park.

Госпожа Нгуен Фан Тхюи Ань, директор департамента по развитию бизнеса ROX Living Global, управляющей и девелоперской компании проекта, отметила:

"Мы убеждены, что каждому городу нужен свой символ - не только для экономического развития, но и для отражения масштаба и устремлений его жителей. Royal Central Park - это не просто девелоперский проект, а подтверждение нашего видения "All-in-One for Bishkek" - интегрированного города, объединяющего человека, природу и ценности жизни".

Таким образом, текущий FAMTRIP стал мостом между практикой и будущим, между международным опытом и локальными устремлениями. От Ханоя, где модель All-in-One уже доказала свою эффективность, до Бишкека, находящегося в процессе активного преобразования, компания RCA Living создаёт стратегический путь обмена опытом, способствующий формированию нового облика городов Центральной Азии.

Представитель ROX Living Global, госпожа Нгуен Фан Тхюи Ань, добавила:

"Через каждую ознакомительную поездку мы стремимся, чтобы наши международные партнёры не только изучали механизмы управления, но и прочувствовали дух города, где человек находится в центре всех процессов развития. Этот опыт станет фундаментом для формирования уникальной идентичности Royal Central Park - зелёного, гуманного и устойчивого города Бишкека".

Модель All-in-One уже стала естественным направлением развития в странах с высокими темпами урбанизации - от Сингапура и Токио до Сеула и Ханоя. Инициатива RCA Living по внедрению этой модели в Кыргызстане не только открывает новый уровень жизни для его жителей, но и закрепляет Бишкек как один из самых динамично развивающихся городов Центральной Азии - где каждый квартал становится пространством взаимодействия, творчества и прогресса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450406
Теги:
недвижимость, Вьетнам, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  