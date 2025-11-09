Погода
Формула Ташиева: порядок, ответственность и доверие

Назгуль Абдыразакова
На протяжении трёх десятилетий коррупция оставалась для Кыргызстана не просто проблемой. Она стала системной болезнью, пронизывающей экономику, управление, судебную систему и политику. Каждая новая власть приходила с обещанием её победить, но ограничивалась символическими делами, которые чаще носили политический, чем правовой характер.

Общество постепенно утратило веру в справедливость: чиновники, задержанные на глазах у всех, возвращались в систему, а громкие лозунги о "чистом государстве" звучали всё более формально.

На этом фоне приход Камчыбека Ташиева в руководство Государственного комитета национальной безопасности стал не просто кадровым решением - это был поворот в философии управления.

Начало новой эпохи: системный подход вместо показательных акций

Камчыбек Ташиев, имеющий опыт и политика, и управленца, с первых месяцев обозначил приоритет: не бороться с коррупцией ради имиджа, а выстраивать институциональный механизм, который делает коррупцию невыгодной и рискованной.

Он понимал: громкие аресты дают краткий эффект, но не меняют систему. Поэтому упор был сделан на то, чтобы обезвредить не отдельных людей, а схемы.

В ГКНБ начали внедрять принципы прозрачности, внутреннего контроля и обмена аналитическими данными между государственными структурами. В результате впервые за годы независимости борьба с коррупцией стала процессом, а не кампанией.

Уже к 2023 году ГКНБ стал не просто силовым ведомством, а стратегическим центром, аккумулирующим информацию о ключевых экономических потоках. Эта перестройка позволила перейти от реакции к профилактике, к предотвращению нарушений ещё до их реализации.

Эволюция ГКНБ: от силового органа к центру ответственности

Реформы, проведённые при Ташиеве, вывели ГКНБ на качественно новый уровень.

Ведомство перестало быть структурой, ограниченной контрразведывательными функциями. Оно стало играть активную роль в сфере экономической безопасности, кибербезопасности и контроля за государственными активами.

Одним из ключевых направлений стало возврат незаконно выведенных активов.

За несколько лет были возвращены десятки миллиардов сомов - средства, ранее осевшие в офшорах и частных руках. Важно, что этот процесс был не политическим шоу, а юридически оформленной процедурой: с документами, судебными решениями и прозрачной отчётностью.

Для Кыргызстана это стало прецедентом: государство впервые не просто "нашло виновных", а реально вернуло активы в экономику.

Результаты и общественный эффект

Главный результат деятельности Ташиева - не цифры, а изменение общественного восприятия справедливости.

Если раньше борьба с коррупцией вызывала скепсис, то теперь она стала фактором доверия. Люди видят, что власть действительно наказывает за злоупотребления, независимо от статуса и должности.

Политический стиль: принципиальность без популизма

Камчыбек Ташиев - редкий пример руководителя, для которого антикоррупция - не пиар, а внутренняя позиция.

Он избегает публичного самовосхваления, не даёт громких обещаний и не строит вокруг себя культ личности. Вместо этого он требует от системы одного результата.

Его стиль можно описать тремя словами: жёсткость, дисциплина, предсказуемость.

Он не делит людей по личной лояльности, а оценивает их по эффективности. Это создаёт атмосферу внутреннего уважения и страха нарушить правила не перед человеком, а перед системой, которую он построил.

Такая управленческая модель формирует новую культуру служения: где государственная должность - не привилегия, а ответственность.

Кроме того, Ташиев стал одним из первых силовиков, кто публично заявил, что порядок и стабильность не противоречат развитию, если они основаны на законе.

Его тезис "порядок ради доверия, доверие ради государства" стал отражением новой философии безопасности в стране.

Международное измерение и политический баланс

Роль Ташиева нельзя рассматривать вне тандема с президентом Садыром Жапаровым. Их союз основан не на соперничестве, а на доверии и разделении ответственности.

Жапаров определяет стратегию. Ташиев обеспечивает её реализацию.

Этот баланс позволил Кыргызстану избежать внутренних потрясений и перейти к этапу управляемой модернизации.

На международной арене Ташиев продвигает прагматичный курс: сотрудничество в рамках ОБСЕ, ШОС и ОДКБ по вопросам кибербезопасности и борьбы с транснациональной преступностью.

Такой подход делает ГКНБ не только внутренним, но и внешнеполитическим инструментом укрепления имиджа страны.

Почему борьба с коррупцией при Ташиеве стала системной

Главная причина - он не воспринимает коррупцию как преступление отдельных людей, а как болезнь системы.

Отсюда системный подход: кадровая фильтрация, внутренние проверки, цифровизация документооборота, сотрудничество с финансовыми институтами.

Антикоррупционер новой эпохи

Камчыбек Ташиев - представитель новой управленческой школы, где слова "порядок" и "ответственность" обретают практический смысл.

Он показал, что антикоррупционная политика может быть не элементом борьбы за власть, а инструментом восстановления доверия к государству.

Под его руководством ГКНБ превратился в структуру, где сила подчинена разуму, а решения принимаются на основе закона и анализа.


URL: https://www.vb.kg/450407

URL: https://www.vb.kg/450407
Теги:
Камчыбек Ташиев, коррупция, Кыргызстан
