Назван ТОП-25 лучших боксёров XXI века по версии ESPN

- Самуэль Деди Ирие
Авторитетный американский портал ESPN опубликовал рейтинг 25 лучших боксёров XXI века.

Лидером списка стал непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший (28-0 в XXI веке). На втором месте расположился филиппинец Мэнни Пакьяо (35-6-3), третьим стал американец Бернард Хопкинс (19-6-1, 1 NC).

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик занял четвёртое место и стал единственным украинцем в первой десятке рейтинга.

Казахстанец Геннадий Головкин занял 11-ю строчку, а Василий Ломаченко - 14-ю. В список также вошли братья Кличко: Виталий (19-е место) и Владимир (22-е).

Полный топ-25 включает также Сауля Альвареса, Андре Уорда, Теренса Кроуфорда, Тайсона Фьюри, Кэти Тэйлор и Кларессу Шилдс.


бокс
