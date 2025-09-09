Погода
Адиль Амангельдиев стал чемпионом мира по грэпплингу

Спортсмен из Кыргызстана Адиль Амангельдиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по грэпплингу AIGA World Cup 2025, который проходил 5–7 сентября в Ташкенте.

Амангельдиев выступал в весовой категории до 73 кг среди юниоров (16–17 лет) и провёл четыре поединка. В первых двух он одержал досрочные победы болевыми приёмами, в полуфинале выиграл по решению судей, а в финале со счётом 1:0 обыграл соперника из России.

Грэпплинг представляет собой современный вид единоборств, включающий элементы бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы. В нём запрещены удары, а победа достигается с помощью болевых и удушающих приёмов либо по очкам.


Теги:
грэпплинг, чемпионат мира, Кыргызстан
