Ислам Нарынбеков стал чемпионом США по гиревому спорту

С 27 по 29 июня в Энн-Арборе (штат Мичиган, США) прошли чемпионат США и чемпионат Панамериканских Игр по гиревому спорту. Кыргызстанский спортсмен Ислам Нарынбеков выступал с гирями весом 32 кг и завоевал золотую медаль.

Ранее, 22 марта, он успешно выступил на чемпионате Среднего Запада в том же городе.

Кроме личных побед, Нарынбеков в 2022 году тренировал национальную молодежную сборную Кыргызстана. Под его руководством команда на чемпионате мира в Бишкеке завоевала три золотые медали, два серебра, бронзу, второе место в командной эстафете и третье место в общекомандном зачёте.

Ислам Нарынбеков - четырёхкратный чемпион Кыргызстана, призёр чемпионата Азии, победитель международных турниров, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года в Хиве (Узбекистан) и чемпион мира 2024 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Также он является судьёй многих соревнований.