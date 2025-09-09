Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Ислам Нарынбеков стал чемпионом США по гиревому спорту

221  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 27 по 29 июня в Энн-Арборе (штат Мичиган, США) прошли чемпионат США и чемпионат Панамериканских Игр по гиревому спорту. Кыргызстанский спортсмен Ислам Нарынбеков выступал с гирями весом 32 кг и завоевал золотую медаль.

Ранее, 22 марта, он успешно выступил на чемпионате Среднего Запада в том же городе.

Кроме личных побед, Нарынбеков в 2022 году тренировал национальную молодежную сборную Кыргызстана. Под его руководством команда на чемпионате мира в Бишкеке завоевала три золотые медали, два серебра, бронзу, второе место в командной эстафете и третье место в общекомандном зачёте.

Ислам Нарынбеков - четырёхкратный чемпион Кыргызстана, призёр чемпионата Азии, победитель международных турниров, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года в Хиве (Узбекистан) и чемпион мира 2024 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Также он является судьёй многих соревнований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450416
Теги:
гиревой спорт, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  