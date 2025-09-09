Погода
Узбекистан - чемпион Кубка Наций CAFA-2025

В Ташкенте завершились финальные матчи Кубка Наций CAFA-2025 под эгидой Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA).

В финале турнира встретились сборные Узбекистана и Ирана. Основное время закончилось вничью 0:0, а победу узбекистанцам принес гол Хожиакбара Алижанова на 129-й минуте дополнительного времени. Таким образом, сборная Узбекистана стала чемпионом турнира. Золотые медали и кубок вручил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На церемонии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В матче за третье место команда Индии обыграла Омана в серии пенальти со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали.

Финальный матч обслуживала бригада арбитров из Кыргызстана во главе с арбитром ФИФА Нурзатбеком Абдыкадыровым. Ему помогали Канат Мырсабеков и Нуралы Абдунабиев, резервным судьёй был Зайниддин Алимов, инспектором - Бахадыр Кочкаров.

В турнире участвовали восемь команд: шесть членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Иран) и сборные Омана и Индии. Команды были разделены на две группы: матчи группы "А" прошли в Ташкенте, группы "B" - в Гиссаре (Таджикистан).

Сборная Кыргызстана под руководством Урмата Абдукаимова на групповом этапе сыграла вничью с Туркменистаном (1:1), проиграла Оману (1:2) и Узбекистану (0:4) и не вышла в плей-офф.


