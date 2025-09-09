ФИФА планирует возможный матч Россия - США

Руководство ФИФА обсуждает проведение товарищеского матча между сборными России и США, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

Информацию подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что в некоторых кругах США рассматривают возможность такого матча.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России играет только товарищеские встречи. В сентябре команда провела матчи с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1). В октябре под руководством тренера Валерия Карпина сборная встретится с Ираном и Боливией.