Бишкек готовит шоу для болельщиков на матче сборной U-23

Олимпийская сборная Кыргызстана (U-23) проведет решающий матч отборочного турнира Кубка Азии 2026 года против Шри-Ланки 9 сентября в 20:00 на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Перед игрой для болельщиков пройдет большая шоу-программа, которая начнется в 18:00, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Сборная уже обыграла Палестину (2:1) и сыграла вничью с Узбекистаном (2:2). В финальный этап Кубка Азии U-23 выйдут 16 команд, включая Саудовскую Аравию и лучших участников группового этапа. Финал пройдет в январе 2026 года.