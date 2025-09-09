Погода
Бишкек готовит шоу для болельщиков на матче сборной U-23

312  0
- Самуэль Деди Ирие
Олимпийская сборная Кыргызстана (U-23) проведет решающий матч отборочного турнира Кубка Азии 2026 года против Шри-Ланки 9 сентября в 20:00 на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Перед игрой для болельщиков пройдет большая шоу-программа, которая начнется в 18:00, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Сборная уже обыграла Палестину (2:1) и сыграла вничью с Узбекистаном (2:2). В финальный этап Кубка Азии U-23 выйдут 16 команд, включая Саудовскую Аравию и лучших участников группового этапа. Финал пройдет в январе 2026 года.


футбол, Кыргызстан
