Суперлига Кыргызстана по футзалу: старт сезона-2025/26

- Самуэль Деди Ирие
В Кыргызстане стартовал чемпионат страны по футзалу сезона 2025–2026 в формате Суперлиги. В предварительном этапе 12 команд сыграют между собой в два круга, а в плей-офф выйдут 8 лучших коллективов.

Результаты первого тура:

6 сентября – "Жаш-Муун" - "Лидер-ОшМу" 1:1 (Джалал-Абад)

7 сентября – "Виват" - "Достук" 3:2 (Бишкек)

7 сентября – "Алай" - "Топ-Тоголок" 4:4 (Бишкек)

7 сентября – "Каракол" - "Талас" 1:5 (Каракол)

В сезоне участвуют команды из Бишкека, Оша, Нарына, Каракола, Джалал-Абада, Таласа и Канта.


футзал, Кыргызстан
