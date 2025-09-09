Абдукодир Хусанов включён в заявку "Манчестер Сити" на Лигу Чемпионов

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов официально включён в заявку английского "Манчестер Сити" на новый сезон Лиги Чемпионов. Об этом сообщает UzDaily.uz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Вместе с Хусановым в составе команды значатся такие игроки, как Райан Аит-Нури, Натан Аке, Маркус Беттинелли, Оскар Бобб, Райан Шерки, Рубен Диаш, Жереми Доку, Джанлуиджи Доннарумма, Фил Фоден, Нико Гонсалес, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд, Родри, Матео Ковачич, Омар Мармуш, Матеус Нунес, Штефан Ортега, Тиджани Рейндерс, Савиньо, Бернарду Силва, Джон Стоунс и Джеймс Траффорд.

На групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2025/2026 "Манчестер Сити" встретится с сильными европейскими клубами: "Боруссией" Дортмунд, мадридским "Реалом", "Байером", "Вильярреалом", "Наполи", "Будё-Глимт", "Галатасараем" и "Монако".

Включение Хусанова в заявку станет важным шагом для узбекского футболиста, который продолжает укреплять свои позиции в одном из ведущих клубов Европы.