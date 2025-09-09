Парламент РУЗ рассматривает запрет на съемку людей без их согласия

Запрет на фото- и видеосъемку людей без их согласия: министерство юстиции Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект. Об этом сообщают СМИ соседней республики. Сегодня фракции парламента обсудили соответствующий законопроект.

Согласно проекту, фотографировать людей без их разрешения будет запрещено, за исключением некоторых случаев, таких как съемка государственных служащих, а также общих планов на свадьбах или других массовых мероприятиях. Также предусмотрены штрафы за использование скрытых камер.

"Запрещается установка камер видеонаблюдения и съемка лиц в местах, где требуется частичное или полное обнажение тела. В случае использования изображения в целях, не соответствующих целям, для которых было дано согласие, или если такое использование умаляет честь и достоинство лица, лицо имеет право отозвать согласие на использование изображения. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящей статьей, лицо, а также лица, указанные во второй и третьей частях настоящей статьи, имеют право требовать прекращения использования изображения, его уничтожения, а также возмещения причиненного материального и морального вреда. Положения настоящей статьи не применяются к оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Порядок обработки изображений лиц определяется законодательством", - говорится в документе.