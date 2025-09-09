Погода
В Бишкеке пройдет международная конференция онкологов и гематологов

294  0
- Виктория Гунгер
Международная научно-практическая конференция, посвящённая 65-летию Национального центра онкологии и гематологии КР пройдет в Бишкеке 11-12 сентября. Она объединит ведущих специалистов в сфере онкологии, гематологии, хирургии, химиотерапии, лучевой терапии и смежных направлений.

"На мероприятие приедут специалисты и профессионалы своего дела более чем из 10 стран мира. Цель конференции - международный опыт и обмен знаниями, который позволит интегрировать лучшие практики в лечение и уход за пациентами. С докладами выступят известные врачи и эксперты из Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в информации.

Программа конференции:

11–12 сентября 2025 года состоятся пленарные заседания и научные секции: "Современные подходы к диагностике и лечению онкологических и гематологических заболеваний", "Lетская онкология и её перспективы", "Мультидисциплинарный подход в лечении", "Таргетная и персонализированная терапия", "Инновации в лучевой и химиотерапии", "Паллиативная помощь и повышение качества жизни пациентов" и т.д.

Дата и время: 11 сентября 2025 года, начало в 08:30

Место проведения: Отель Orion, бульвар Эркиндик 21, Бишкек.


URL: https://www.vb.kg/450432
Теги:
Кыргызстан, медики
