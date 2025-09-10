Сборная Кыргызстана по футболу пробилась в финальную часть Кубка Азии-2026

Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) вышла в финальную стадию Кубка Азии-2026, отборочные матчи которого прошли в Бишкеке.

В заключительном матче группового этапа кыргызстанцы разгромили Шри-Ланку со счётом 6:0. Дубль оформил Марлен Мурзахматов, по одному голу забили Кими Мерк, Християн Браузман, Эрбол Абдужапаров и Саид Дациев.

Ранее подопечные сборной обыграли Палестину и сыграли вничью с Узбекистаном. По итогам трёх туров Кыргызстан набрал 7 очков и занял первое место в группе E.

Финальная стадия Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23) пройдёт в январе 2026 года в Саудовской Аравии.