КПЛ-2025: чемпионат Кыргызстана возобновляется после паузы

12 сентября после перерыва стартуют перенесённые матчи чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги. Пауза была связана с участием национальной сборной в Лиге Наций CAFA и олимпийской сборной в отборе на Кубок Азии-2026.

С 12 по 17 сентября пройдут встречи 18-го тура, а также один матч 22-го тура.

Турнирная таблица

Лидером КПЛ-2025 остаётся "Мурас Юнайтед" - 41 очко. За ним идут "Абдыш-Ата" и "Алай" (по 35), "Барс" (34) и "Дордой" (32 при 16 матчах).

Расписание игр

12 сентября: Нефтчи – Кыргыз Алтын (Кочкор-Ата, 19:30), Абдыш-Ата – Азиягол (Кант, 19:30)

13 сентября: Алай – Талант (Ош, 19:30), Барс – Дордой (Каракол, 19:00)

14 сентября: Алга – Бишкек Сити (Бишкек, 19:30)

17 сентября (22-й тур): Нефтчи – Абдыш-Ата (Кочкор-Ата, 19:30)

В чемпионате участвуют 14 клубов, и борьба за лидерство во второй части сезона обещает быть напряжённой.