Золото может подорожать до 3950 долларов: плюсы и риски для Кыргызстана

Мировые рынки снова лихорадит: золото и серебро бьют рекорды. На Лондонском фиксинге унция золота подскочила до 3632 долларов. Серебро тоже в лидерах - декабрьские фьючерсы на бирже Comex достигли 42,29 доллара за унцию, и это максимум за последние 14 лет. Многие аналитики уверены, что серебро вполне способно дойти и до исторических 50 долларов.

Для Кыргызстана такие новости особенно важны. Золото - основа наших международных резервов. Напомню, Нацбанк недавно сообщил, что их объем впервые в истории превысил 7 миллиардов долларов. Еще год назад эта цифра была около 5 миллиардов, а два года назад - всего 3.

Я предполагаю, что золото в ближайшее время может достичь 3900–3950 долларов за унцию, но затем вполне возможен и откат к уровню 3200–3300. Поэтому для Кыргызстана ключевым остается не только рост цен, но и умение управлять резервами с расчетом на долгую перспективу.

Если котировки на золото и серебро удержатся на высоких уровнях, уже в следующем году международные резервы страны могут вырасти еще больше. А это означает стабильный сом, меньше рисков для экономики и больше уверенности в завтрашнем дне для каждого кыргызстанца.

Автор: Тимур Саралаев


золото, цены, Кыргызстан
