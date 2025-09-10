В Чуйской области задержали подозреваемого в убийстве односельчанина

Милиция Чуйской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина. Его тело было найдено в БЧК. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 19 июля 2025 года в милицию обратилась жительница Чуйского района Т.И. Она сообщила, что её брат, 41-летний Т.Н., днём ранее выехал на автомобиле "Daimler-Benz" и не вернулся.

При проверке в районе села Алчалуу был обнаружен автомобиль пропавшего. В салоне имелись пятна, похожие на кровь. По данному факту было уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что Т.Н. находился в давнем конфликте с односельчанином У.Н., 1972 года рождения. 18 июля на кукурузном поле между ними произошла ссора, переросшая в драку. По версии следствия, У.Н. нанёс Т.Н. множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в БЧК.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, составлен обвинительный акт. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.