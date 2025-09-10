Погода
Финал Кубка "Старт СНГ": Мадаминов vs Ратбеков

- Самуэль Деди Ирие
В финале престижного турнира Кубок "Старт СНГ" встретятся кыргызстанские бильярдисты Азиз Мадаминов и Ызатбек Ратбеков.

Турнир собрал сильнейших игроков из стран СНГ, а наши спортсмены уверенно прошли все стадии соревнований, обыграв конкурентов из Казахстана, России и Узбекистана. Финальный матч станет решающим для определения обладателя главного трофея турнира.

Победитель Кубка "Старт СНГ" гарантированно будет представлять Кыргызстан на международных соревнованиях и укрепит позиции страны в региональном бильярде.


Теги:
бильярд, СНГ, Кыргызстан
