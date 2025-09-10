В Бишкеке пройдет чемпионат Чуйской области по борьбе "Кулатуу"

С 20 по 21 сентября в Бишкеке состоится открытый чемпионат Чуйской области по национальной борьбе "Кулатуу". Соревнования пройдут в ФОК "Газпром" (микрорайон Арча-Бешик).

В первый день турнира, 20 сентября, с 10:00 до 14:00 запланированы взвешивание участников, регистрация и медицинский осмотр. На следующий день, 21 сентября, с 9:00 до 10:00 пройдет дополнительное взвешивание и семинар, а начало поединков запланировано на 10:30.

Турнир соберет спортсменов региона и станет важным этапом популяризации национальной борьбы в Чуйской области.